Pri nakrúcaní použili ozajstné kosti, štáb veril, že je prekliaty: Horor z dielne Spielberga dostane seriálovú verziu

Dochádzajú seriálovým tvorcom originálne nápady? Aj táto otázka zrejme napadla nejednému milovníkovi hororov pri pohľade na novinku, ktorá sa pred časom objavila v médiách. Známa streamovacia platforma totiž plánuje adaptovať do seriálovej podoby jeden z najznámejších hororov 80. rokov z dielne velikána Stevena Spielberga.

Zaujímavosťou možno pre mnohých bude, že nepôjde o prvý seriál. Kultovka Poltergeist režiséra Toba Hoopera, ktorú koprodukoval Steven Spielberg, sa totiž už svojho seriálového spracovania dočkala. Stalo sa tak po tom, ako pôvodný film dostal dve pokračovania. Seriálu Poltergeist: The Legacy sa, dá sa povedať, darilo. Na obrazovkách vydržal štyri sezóny v období rokov 1996 – 1999.

Po filmoch prichádza nový seriál

Následne ale táto séria upadla do zabudnutia až do roku 2015, kedy bol nakrútený remake pôvodného filmu, no ani ten sa nestretol s veľkou priazňou kritikov a divákov. Potenciál „vesmíru“ Poltergeista si ale v Hollywoode veľmi dobre uvedomujú, preto chcú túto značku oživiť opäť a priniesť ju v pútavom spracovaní aspoň na malé obrazovky. Nový seriál so zatiaľ pracovným názvom Poltergeist oznámili spoločnosti Amazon a MGM.

Zatiaľ nie je jasné, o čom konkrétnom nový seriál bude, isté je, že pôjde o hororové pokračovanie zasadené v rovnakom svete, v akom sa odohrával aj pôvodný film z producentskej dielne Stevena Spielberga.

Seriál od tvorcov TWD a Supernatural

O scenár sa postará dvojica skúsených autorov v zložení Kalinda Vasquez a Robbie Thompson. Obaja predtým pracovali na žánrovo podobných projektoch. Vasquez napríklad na seriáli Fear the Walking Dead, Thompson zas niekoľko rokov pracoval na seriáli Supernatural.

Známy nie je ani približný dátum premiéry, podľa všetkého by sa ale seriál mohol objaviť v ponuke streamovacej platformy Amazon Prime Video.

Prekliaty film

Pôvodný Poltergeist sa s nemalým úspechom stretol aj z dôvodu, že sa o ňom hovorilo ako o prekliatom. Počas nakrúcania sa tvorcom mali diať čudesné nevysvetliteľné veci. Po prvom natáčacom dni napríklad zistili, že záznamy sú prázdne a nenakrútili nič, aj keď všetka technika bola v poriadku a správne zapojená. V priebehu vzniku troch filmových dielov dokonca tragicky zomreli štyria herci.

Krátko po premiére prvého filmu zomrela Dominique Dunne po tom, ako ju páchateľ zaškrtil, Julian Beck zomrel pred uvedením druhého diel, Will Sampson dodýchal pri operácii a Heather O´Rourke skonala v nemocnici na chrípku. Viacerí si to vysvetlili tým, že pri nakrúcaní filmov boli použité skutočné ľudské kostrové pozostatky.