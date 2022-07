Mesto New York vydalo návod pre občanov: Toto máte robiť, aby ste prežili jadrový výbuch

Aj keď jadrové zbrane boli naposledy vo vojne použité pred takmer 77 rokmi, a to zhodením dvoch bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki, v súčasnom svete, keď Rusko rozpútalo vojnu s Ukrajinou a tiež sa sporadicky vyhráža ostatným štátom použitím jadrových zbraní, je riziko ich použitia až desivo vysoké. Preto by ľudia, najmä vo svojom záujme v záujme svojich blízkych, mali vedieť, čo v prípade jadrového výbuchu treba robiť. A najnovšie sa o to snaží aj mesto New York.

Mesto New York pre svojich občanov pripravilo inštruktážne video rozdelené do troch bodov, ktoré ľuďom vysvetľuje, čo majú robiť v prípade jadrového výbuchu. Aj keď ho mesto pripravilo pre svojich občanov, tieto zásady sú všeobecné a môžu sa uplatňovať všade.

Tri hlavné body

Prvý bod hovorí o tom, že je potrebné ísť čo najrýchlejšie dnu. „Vy, vaši priatelia, vaša rodina…choďte dnu,“ uvádza sa vo videu. Prízvukujú, že zostať v aute neprichádza do úvahy. „Musíte sa dostať do budovy a čo najďalej od okien.“

Druhý bod hovorí o potrebe zostať vo vnútri. „Zatvorte všetky okná a dvere. Máte pivnicu? Choďte tam,“ hovorí moderátorka vo videu. Ďalej hovorí, že ak pivnicu nemáte, je potrebné ísť čo najviac do stredu budovy.

Dôležitá dekontaminácia a počúvanie inštrukcií

V tomto bode sa tiež venuje dekontaminácii. „Ak ste boli po výbuchu vonku, okamžite sa očistite.“ V takom prípade je potrebné zabaliť všetko vrchné oblečenie napríklad do vreca a dať ho čo najďalej preč, aby ste neprichádzali do kontaktu s rádioaktívnymi časticami zachytenými na šatách.

Tretí bod je jednoduchý, ale dôležitý. „Zostaňte naladení,“ hlási sa z videa. Je potrebné sledovať médiá, zabezpečiť si napríklad malé prenosné rádio na baterky a počúvať vysielanie a riadiť sa vydanými postupmi.

Ak si chcete pozrieť podrobný manuál toho, čo robiť v prípade jadrového výbuchu, pozrite si náš článok z čias, keď začala vojna na Ukrajine.