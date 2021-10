Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že by v Kažimírovej situácii zvážila odstúpenie z funkcie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii ako guvernér Národnej banky Slovenska a exminister financií Peter Kažimír, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje.

Uviedla to v stredu v súvislosti s Kažimírovým obvinením. Dodala však, že rešpektuje prezumpciu neviny a o vine musí rozhodnúť súd.

“Je to jedno z mnohých obvinení. To, čo sa na Slovensku za posledné mesiace deje, je veľmi dôležitá očista a náprava správnym smerom. Nehovorím len o desiatkach obvinených, ale aj o tom, že vyše 20 ľudí sa už priznalo k spáchaniu korupčnej činnosti v minulosti. Je to nevyhnutný proces, ktorý musí pokračovať,” skonštatovala prezidentka.

Prípadným návrhom na odvolanie Kažimíra z funkcie sa bude zaoberať, keď bude na stole. “Musia byť splnené zákonné dôvody, je to, samozrejme, na návrh vlády a po schválení parlamentom, ja som až na konci toho reťazca,” poznamenala Čaputová.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír odmietol obvinenie z podplácania. “Nemám žiadne informácie a nie som si ani vedomý porušenia zákona, zároveň som nikdy nemal ani žiadny záujem vplývať na akékoľvek konania,” reagoval. Bývalý minister financií tvrdí, že sa “necíti byť vinný zo žiadneho trestného činu” a zároveň je podľa neho skutkový stav v uznesení nepravdivý a v samotnom odôvodnení chýbajú potvrdzujúce dôkazy.

Kažimíra obvinil podľa portálu aktuality.sk Úrad špeciálnej prokuratúry v súvislosti s údajným úplatkom pre bývalého šéfa finančnej správy Františka I.