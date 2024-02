Prezidentka reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu o Trestnom zákone: Demokracia na Slovensku stále funguje

Je skvelou správou, že demokracia, brzdy a protiváhy v podobe súdnej moci na Slovensku fungujú. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v diskusii Denníka N.

Prezidentka tak reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pozastavil účinnosti niektorých častí vládnej novely Trestného zákona, ktorú parlament schválil 8. februára. „Veľmi sa tomu teším, pretože viem, prečo som ten krok (podanie podnetu voči novele na ústavnú súd, pozn. SITA) urobila spolu s opozíciou, ktorá predložila svoje podania. Zdá sa, že by bolo možné stihnúť v rámci 15 dní, aby takéto rozhodnutie ústavného súdu vyšlo aj v Zbierke zákonov. Dúfajme, že sa vyhneme nejakému ignorovaniu rozhodnutia súdu,“ povedala hlava štátu.

Prezidentka Čaputová na otázku, či sa môže stať, že koalícia nezverejnení rozhodnutie súdu načas v Zbierke zákonov, odpovedala, že stať sa môže všeličo. Avšak nepredpokladá, že by koalícia „takýmto spôsobom odignorovala lehotu uvedenú v zákone z hľadiska publikovania či už zákonov alebo nálezov ústavného súdu“. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) od vymenovania do funkcie schvaľovala viacero noviel zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka tvrdí, že zmeny boli po jej podpise do jedného či dvoch dní v Zbierke zákonov uverejnené.

Prezidentka novelu podpísala

Novelu Trestného zákona schválila koalícia v štvrtok 8. februára. Následne ju mal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podpísať a doručiť prezidentke Zuzane Čaputovej do prezidentského paláca, ktorá novelu mohla buď podpísať, alebo vetovať. Fico však zmenu trestných kódexov do podateľne zaslal až po šiestich dňoch od jej schválenia v parlamente, teda 14. februára.

Hlava štátu sa v piatok 16. februára rozhodla novelu Trestného zákona podpísať. Súčasne podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podala návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Vládna koalícia v súčasnosti naťahuje čas a odmieta zverejniť novelu trestných kódexov v Zbierke zákonov.

Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu podnety týkajúce sa koaličnej novely Trestného zákona. Podľa zdroja agentúry SITA, ktorý si neželal byt menovaný, by sa pozastavené časti mali týkať znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy. Takisto sa pozastavené časti týkajú navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste. Ako informuje Dennik N, pozastavené časti sa netýkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Odlišné stanoviská k uzneseniu vydali sudcovia Peter Straka a Robert Šorl.