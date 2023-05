Prezidentka podnikne voči Ficovi právne kroky. Kvôli jeho klamstvám vraj čelí vyhrážkam zabitím

Prezidentke Zuzane Čaputovej dnes zjavne došla trpezlivosť a voči predsedovi Smeru Robertovi Ficovi podnikne právne kroky. Hlava štátu to dnes oznámila na sociálnej sieti.

„Dnes Róbert Fico opäť šíril klamstvá o americkej agentke, sorošovej vláde, konzultáciách s americkou ambasádou. Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluchy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody vyhrážok ako vždy rovnaké – americká agentka, Soroš, americká ambasáda,“ začala prezidentka svoj status.

Chce chrániť inštitúciu prezidenta

„Už nebudem po x-tý krát vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a zdĺhavo vysvetľovať, že okresný, krajský a napokon aj Ústavný súd jasne vyjadril, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo,“ pokračovala.

Čaputová však zároveň, podľa vlastných slov, nechce klesnúť na Ficovu úroveň a nevenuje mu preto žiadne prívlastky. Radšej vraj využije dostupné právne prostriedky, aby ochránila seba, svoje deti a inštitúciu prezidenta.