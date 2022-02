Prezidentka má už toho plné zuby. Zvažuje právne kroky voči tým, ktorí tvrdia, že je pod americkým vplyvom

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zvažuje právne kroky pre výroky o americkom vplyve na jej osobu, uviedla to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.

Za hranicou politickej kultúry

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zvažuje právne kroky pre výroky, ktoré hovoria o americkom vplyve na jej osobu. Povedala to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres. Ako ďalej vysvetlila, bude sa tým zaoberať, pretože takéto výroky sú podľa nej nezodpovedné a sú klamstvom. Je presvedčená o tom, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú. Zároveň to chápe ako politickú hru, ale považuje to za hranicou politickej kultúry a toho, čo je zákonné.

Čaputová dôrazne odmieta výroky o americkom vplyve na jej osobu. „To je tak absurdné a zvažujem právne kroky voči takýmto tvrdeniam,“ povedala. Dané výroky podľa nej nielenže ohrozujú dôveryhodnosť, ale aj hraničia s trestnou zodpovednosťou.