Prezidentka Čaputová: Dianie v Spojených štátoch je dôkazom toho, aká nebezpečná je rétorika nenávisti

Útok na americké sídlo Kongresu v hlavnom meste Washington si vyžiadal životy štyroch ľudí. Americká spoločnosť Twitter oznámila, že na 12 hodín zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa a nariadila mu odstrániť tri jeho príspevky, ktoré porušujú pravidlá tejto sociálnej siete. Ak tak nespraví, Twitter pohrozil jeho trvalým zrušením.

Prezidentka o vpáde do Kapitolu

To, čo sa práve deje v Spojených štátoch amerických je dôkazom toho, ako veľmi nebezpečná vie byť rétorika nenávisti. V reakcii na protesty v americkom Kapitole, do ktorého preniklo niekoľko demonštrantov podporujúcich končiaceho prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa, to uviedla prezidenta Zuzana Čaputová. Pohŕdanie demokratickými inštitúciami je podľa nej cestou ich oslabovania a ohrozenia demokratických práv každého občana. Stanovisko hlavy štátu poskytol jej hovorca Martin Strižinec.

„Aktuálne dianie mám všetkým zároveň pripomína, aby sme v našich vyjadreniach vždy hľadali cestu, ako atmosféru upokojovať a zmierovať, nepodkopávať dôveru voči všetkému a neživiť vášne tam, kde je nevyhnutný zdravý rozum,“ vyzvala Čaputová.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok očakáva, že americké inštitúcie zvládnu vzniknutú situáciu v Kapitole v duchu právneho štátu. Vo svojom statuse na sociálnej sieti tým reagoval na protesty v americkom Kapitole, do ktorého preniklo niekoľko demonštrantov podporujúcich končiaceho prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. Korčok zdôraznil, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu má v rukách práve Trump.