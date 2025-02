Presne popísal, čo videl vo vnútri: Kajakára omylom prehltla veľryba, jeho otec celý incident zachytil na video

Pokiaľ ide o extrémne zážitky, príbeh Venezuelčana Adriana Simancasa patrí medzi tie najneuveriteľnejšie. Mladý kajakár sa na vlastnej koži presvedčil, aké to je ocitnúť sa v ústach veľryby.

O svojom príbehu sa podelil s BBC News. Prvá vec, ktorú si Adrian všimol, keď ho prehltla veľryba, bola slizká textúra. „Strávil som asi sekundu uvedomovaním, že som vo vnútri niečoho. Možno ma to zjedlo. Mohla to byť kosatka alebo morská príšera,“ opísal svoje prvé myšlienkové pochody 23-ročný kajakár. Skôr, ako vôbec stihol vymyslieť plán úniku, ho veľryba vyvrhla späť na hladinu.

Venezuelčan Adrian Simancas sa spolu so svojím otcom Dallom plavil na kajaku v Magalhaesovom prielive pri pobreží čilskej Patagónie. Z ničoho nič Adrian pocítil silný náraz zozadu, ktorý ho vtiahol pod vodu. Jeho otec Dall, ktorý sa nachádzal len pár metrov od neho, dokázal zachytiť celý dramatický moment na kameru.

„Zavrel som oči, a keď som ich otvoril, zistil som, že som vnútri veľrybích úst,“ spomína Adrian. „Cítil som slizkú textúru na tvári a všade naokolo som videl len tmavomodrú a bielu farbu.“

Aj keď sa snažil premýšľať nad možnosťami úniku, netrvalo dlho a začal cítiť, ako ho niečo vytláča nahor. „Trochu som sa bál, či vydržím zadržať dych, pretože som nevedel, ako hlboko som. Zdalo sa mi, že trvalo celú večnosť, kým som sa dostal na povrch,“ dodal.

Jeho otec, Dall Simancas, sa na incident pozeral v úplnom šoku. Keď počul silný náraz, otočil sa, no svojho syna nevidel. „Na sekundu som sa zľakol, až kým som ho neuvidel vynárať sa z vody,“ povedal 49-ročný otec kajakára. Keď si dôkladnejšie prezrel záznam, uvedomil si, aká obrovská veľryba bola v blízkosti jeho syna.

