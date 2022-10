Preraziť nemusíš len po škole: 8 spôsobov, ako sa posunúť vpred už počas štúdia

Svet patrí pripraveným a len tí dokážu so svojou budúcnosťou zatočiť najlepšie. Aj na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí čakajú na svoju chvíľu. Preraziť na plnej čiare však môžu len tí, ktorí sa na všetko pripravujú dlhodobo. Potrebuješ pomôcť s tým, ako sa lepšie uplatníš na trhu práce už hneď po škole? Aj takto sa môžeš kariérne posunúť vpred už počas štúdia a získať to, čo tí, ktorí len prokrastinujú, nemajú šancu dobehnúť.

Staň sa členom študentského spolku

Samozrejme, teraz nemáme na mysli také tie typické z amerických filmov. Vysoké, ale aj stredné školy ponúkajú pestrú škálu možností, ako vycibriť svoje schopnosti čo najviac, napríklad v rôznych študentských aktivitách. Má tvoja škola študentské rádio, telku alebo možno časopis? Máš možnosť pridať sa do školského parlamentu, reprezentovať školu v športe alebo v študentskej olympiáde? Tak to sprav!

Nielenže spoznáš množstvo skvelých ľudí, ale veľa sa naučíš a navyše to v tvojom CV-čku vyzerá lákavo aj pre prípadného budúceho zamestnávateľa. A tiež netreba zabudnúť, že členstvom v spolku získavaš cennú prax, ktorá má na pracovnom trhu a v tvojom portfóliu veľmi vysokú hodnotu. Byť členom spolku zlepšuje tvoje schopnosti s prácou v tíme a cibrí aj tvoju samostatnosť a v neposlednom rade kreativitu. Tri z najdôležitejších vlastností každého z nás.

Dobré nápady majú navrch

Áno, vieme, niekedy sa to ľahšie hovorí, respektíve predstavuje, ako realizuje. Ale skús sa na to pozrieť z druhej stránky – niekto iný nemusí mať hlavu plnú nápadov a to ty môžeš využiť vo svoj prospech.

Niekedy aj ten najdivokejší nápad, ktorého realizácia môže stáť nielen veľa času, ale najmä peňazí, sa dá poňať o čosi dostupnejšie. Nad každým novým nápadom vždy premýšľaj čo najjednoduchšie, aby si ho vedel realizovať aj s minimom skúseností. Je to predsa tvoj nápad, ktorý môžeš postupne šperkovať a zdokonaľovať. Najskôr prístupnejším spôsobom a neskôr – keď už budeš mať potrebné znalosti a aj skúsenosti – môžeš do procesu zapojiť aj zložitejšie predstavy.

Dobrovoľnícke aktivity ťa môžu doviesť hocikam

Práca zadarmo, že sa nevypláca? Omyl. Pomáhať niekde ako dobrovoľník je taktiež dôležitým testom toho, či a ako sa dokážeš predať. Súčasná doba ponúka veľa možností, ako si vyskúšať akúkoľvek prácu v akomkoľvek odvetví.

Stále tápaš, čo by si chcel v budúcnosti robiť? Práve dobrovoľníckou činnosťou vieš toho o sebe a svojich skills zistiť pomerne dosť. Ba čo viac, vďaka tomu, že niekam pôjdeš robiť dobrovoľníka, ti umožňuje spoznávať zaujímavých ľudí z rôznych odvetví. Neveríš? Stačí si to vyskúšať na vlastnej koži.

Zorganizuj event

Koncert, výstava alebo hoc aj obyčajná súťaž rýchlovarných kanvíc – pre svojich kamošov, širšiu spoločnosť spolužiakov a najmä pre teba. Ten, kto nikdy nič neorganizoval, nevie, čo je to zvládať ozajstný stres. Aj malé podujatie totiž dokáže otestovať tvoju odolnosť voči stresovým a vypätým situáciám a dokáže ťa pripraviť na to, čo možno v budúcnosti bude tvojou náplňou práce. Nehovoriac o tom, že pri organizovaní podujatia si v kontakte s množstvom rôznych článkov, ktoré ti otvárajú ďalšie dvere tvojej budúcnosti.

Budúcnosť planéty je aj v tvojich rukách

Sociálne siete nemusia byť nutným zlom

Aj tebe vždy každý nadával, že nad mobilom tráviš až príliš veľa času a jediná tvoja socializácia je tá virtuálna? Pamätaj, že to nemusí byť na škodu. Práve tento (pre niekoho) zlozvyk totiž tebe môže v budúcnosti nemálo pomôcť. Bez srandy!

Tvoj záujem o sociálne médiá a nové appky totiž môžeš v budúcnosti využiť vo svoj prospech, a to tak, že budeš ovládať ich funkcie skrz-naskrz. Snáď ti nemusíme pripomínať, že drvivá väčšina registrovaných používateľov (prakticky) akejkoľvek sociálnej siete, je len jej používateľom. Ty ale môžeš svoje skills posunúť o level vyššie pred rovesníkmi, pretože ťa možno baví zakladať vlastné stránky, spravovať ich, propagovať a podobne. To z teba robí nielen prijímateľa, ale aj tvorcu obsahu na sociálnych sieťach.

Navyše predpokladáme, že nepoužívaš len tie „tradičné“, ale aj úplné novinky. Vďaka tomu tak máš prehľad o trendoch a vieš, že to budeš môcť v budúcnosti predávať ako jednu zo svojich popredných devíz. Nie si totiž len obyčajný user, keďže máš detailný prehľad o tom, ako tie veci fungujú vo vnútri.

Dostaň umenie digitálnou cestou k masám

Presadiť sa vo svete 21. storočia je omnoho jednoduchšie než kedysi. Nástup digitalizácie, nových médií a najmä sociálnych sietí totiž presunul väčšinu všetkého práve na internet. Práve sociálne siete sa ukázali ako skvelé miesto, kde môžu vedľa seba fungovať všetky profesie a zároveň si pomáhať.

Stačí sa pozrieť na novodobý fenomén NFT, ktorý dokázal dať dohromady umenie a investície do kryptomien. Nemusí ísť ale nutne len o segment NFT. Vďaka rôznym internetovým platformám a sociálnym sieťam sa umenie a všetko dostáva do povedomia iných naozaj ľahšie, rýchlejšie a prakticky bez nutnosti investovania veľkého počiatočného kapitálu.

Aj brigáda mimo odboru je krokom vpred

Lepšie čokoľvek, ako nič. Áno, nájsť si brigádu popri škole a navyše v odbore, ktorý študuješ, je to najlepšie, čo ťa môže kariérne posmeliť a v budúcnosti ti nemálo pomôcť. Nezabúdaj ale, že aj brigáda mimo odbor vyzerá v životopise lepšie, ako žiadna brigáda.

Ak teda dokladáš tovar v supermarkete a tvoj spolužiak finančne dotovaný vreckovým od otecka sa ti za to vysmieva, nenechaj sa odradiť. Aj príležitostná práca mimo odbor je totiž super štartovačom do budúcna a mnohí napríklad našli uplatnenie mimo svojho vysnívaného odboru a šlo im to dokonca lepšie.

Na budúcnosť myslí aj Tatra banka

