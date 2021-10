Prerazil strechu domu a padol rovno do postele. Vydesená žena sa zobudila, vedľa seba mala meteorit

Kanaďania mali pred pár dňami možnosť pozorovať zaujímavý jav v podobe spŕšky meteoritov. Táto žena však mala možnosť pozrieť sa na meteorit z blízka. Príliš ju to však nepotešilo. Meteorit jej totiž vletel priamo do postele.

Meteorit ju minul len o vlások

Kanaďanku Ruth Hamilton z mestečka Golden čakal poriadny šok. Cez strechu jej domu totiž o 23:30 hod. v noci preletel meteorit a pristál rovno v jej posteli, píše portál The New York Times. Našťastie, 66-ročnej žene sa nič nestalo, napriek tomu, že ju meteorit minul len tesne. Okrem toho, že jej psa to taktiež vydesilo na smrť, jej na tvári pristála len spŕška úlomkov, inak Ruth neutrpela žiadnu fyzickú ujmu, informuje The Guardian.

Na miesto bola okamžite privolaná polícia. Tá si spočiatku myslela, že kameň pochádza z neďalekého staveniska. Nikto však nerozumel tomu, ako by mohol úlomok o veľkosti ľudskej päste preraziť strechu a skončiť na vankúši spiacej ženy. Ako totiž informuje portál Vancouver Sun, robotníci tvrdili, že na stavenisku sa žiadna explózia nekonala. Videli však explóziu, ktorá sa odohrala na oblohe. Až neskôr si polícia uvedomila, že škody napáchal meteorit.

Žena si ho chce ponechať na pamiatku

Žena priznala, že ešte nikdy vo svojom živote nebola takto vydesená. Nevedela, čo má robiť, myslela si, že jej možno na strechu spadol strom, privolala aj preto políciu. Až počas rozhovoru s operátom, keď chcela obrátiť svoj vankúš, si všimla, že tam leží veľký čierny kameň. Samozrejme, všetkým sa uľavilo, že sa žene nič nestalo. Ruth si meteorit plánuje ponechať po tom, čo ho preskúmajú vedci.

Šance, že sa vám niečo takéto počas života stane, sú takmer nulové, aj keď meteority smerom k Zemi mieria každý deň. A vzhľadom na to, že ju meteorit len tesne minul, Ruth môže naozaj hovoriť o veľkom šťastí v nešťastí. Málokedy sú však dostatočne veľké na to, aby prežili prechod atmosférou, dorazili na Zem a dokonca prerazili niekomu strechu domu. Kým niektoré skončia v múzeu, iné si ľudia, ktorí ich nájdu, ponechajú. Občas sa ich ľudia dokonca pokúšajú predať cez internet. V niektorých prípadoch sú za ne v aukciách zberatelia ochotní zaplatiť milióny dolárov.