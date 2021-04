Prenosná veterná turbína vyrobí elektrinu na chate či stanovačke. Je ľahká a zložíte ju za 15 minút

Niekoľkodňové výlety do prírody majú svoje nezameniteľné čaro. Nebudeme si však klamať, mnohí sme zvyknutí na istý komfort, ktorý sa často nezaobíde bez elektrickej energie. Aj preto vznikol projekt Wind Catcher.

Projekt Wind Catcher od spoločnosti KiteX môžete napríklad nájsť na Kickstarteri. Ako uvádza portál Design Boom, projekt má veľký potenciál nielen pri stanovaní, ale aj na rôznych chatách, na rybačke, či ako súčasť karavanu.

Dve verzie

KiteX predstavil dve prenosné veterné turbíny. Lite verzia má 200 W a dokáže tak napájať energiou malú prenosnú chladničku, svetlá, dobiť notebook alebo smartfón. Väčšia verzia poskytuje 600 W a s ňou si môžete zohriať vodu v rýchlovarnej kanvici, nabiť e-bike či používať elektrické nástroje.

Iba 10 kilogramov a postavenie za 15 minút

Konštrukcia Wind Catchera je odolná a poradí si aj so silným vetrom až do 20 m/s v nárazoch ešte viac. Výhodou je ukotvenie do zeme, nie sú potrebné žiadne základy ani kovové konzoly.

Konštrukcia je vysoká 6 metrov a rotor má priemer 4 metre. Keďže ide o prenosnú turbínu, je možné ju celú zložiť do boxu o veľkosti 200x20x20 centimetrov. Prenosná turbína je vyrobená z recyklovaných plastov a sklenených vlákien, čo zaručuje vysokú odolnosť pri nízkej hmotnosti, a to iba 10 kilogramov. Rozloženie a ukotvenie tak podľa dánskej firmy trvá iba 15 minút.

Adekvátna cena

Cena za prenosnú veternú turbínu sa odvíja od výkonu a tiež príslušenstva. Najlacnejšia verzia vás vyjde na približne 900 eur, najdrahšia verzia so všetkým príslušenstvom a najvyšším výkonom až na približne 1 500 eur. Dátum dodania je zatiaľ stanovený na december 2021.