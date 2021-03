Mŕtve ľudské telá v chladničkách či mučenie vriacou vodou. Kontroverzný dokument Netflixu o rybolove však má zavádzať

Dokumentárna snímka Seaspiracy ukazuje negatívny vplyv rybolovu na životné prostredie. Na streamovacej službe Netflix sa stáva čoraz obľúbenejšou, na Slovensku sa dnes nachádza v rebríčku Top 10 a ľudia prekvapene spoznávajú šokujúce informácie, ktoré prináša. Vedci a organizácie zaoberajúce sa týmito témami však spochybňujú presnosť faktov, ktoré ukazuje. Pozrite si, v čom sa ich tvrdenia líšia od toho, čo ukazuje režisér v úlohe moderátora vo filme Seaspiracy.

V úvodných sekvenciách dokumentárneho filmu Seaspiracy: Pravá tvár udržateľného rybolovu sledujeme osobnú výpoveď samotného britského režiséra Ali Tabziriho, ktorý od svojho detstva túžil spoznávať pestrý podmorský svet. Keď však dospel, uvedomil si, že táto jeho romantická predstava bola mylná a situácia vyzerá úplne inak.

Od prvých sekúnd je dokument zameraný na to, aby vyvolal v divákovi silnú emóciu. Dokonca má obsahovať rozhovory s bývalými rybármi, ktorí strávili roky v zajatí na rybárskych lodiach. Hovoria o tom, ako sa báli, pretože sa z týchto lodí nedalo dostať a dokonca sa niekoľkokrát pokúsili o samovraždu. Stretli aj sa so šikanou, týraním. Keď boli chorí, oblievali ich vriacou vodou, kedykoľvek sa im zas vyhrážali zbraňou. V mrazákoch boli ľudské mŕtvoly alebo hádzali rybárov do vody, kde sa utopili. Ich telá plávali po hladine.

V tomto duchu je vystavaný celý dokument a dávkuje jednu šokujúcu informáciu za druhou. Preto vôbec nie je prekvapivé, keď sa na sociálnych sieťach objavia statusy od ľudí, ktorí ho videli, s textom – “už nikdy nebudem jesť ryby.” Toto všetko sú dôležité témy, o ktorých treba hovoriť, pretože sú smutnou realitou.

Hodnovernosť niektorých informácií, ktoré tento dokument ponúka, však vyvolala v posledných dňoch ošiaľ medzi vedcami a morskými organizáciami. Postavili sa ku nemu kriticky.

Ako informoval portál IFLScience, odborníci spochybnili niektoré tvrdenia, ktoré šokujúci dokument prináša a kritizovali aj prístup samotného filmu k tejto téme. Dá sa povedať, že aj režiséra a jeho spôsob, akým ju spracoval. Podobný názor vychádza aj z ďalších recenzií, spomeňme napríklad The New York Times, v ktorej sa hovorí, že práve jeho rétorické metódy odvádzajú pozornosť od týchto dôležitých myšlienok.

S tým sa nedá nesúhlasiť. Dokument obsahuje scény, v ktorých režisér, ako milovník všetkého živého, sedí pred obrovským monitorom a rukami si zúfalo prechádza po tvári, aj keď je jasné, že informácie o ktorých číta nevidí prvýkrát. Netvrdíme, že nie sú silné, práve naopak. Iba forma a inscenovanie, ktoré prináša môže byť častokrát skôr na škodu. To sa potvrdilo aj pri ďalších “hraných” scénach. Ešte väčšou škodou sú fakty, ktoré uvádza a podľa vedcov a odborníkov nie sú úplne pravdivé. Pozrime sa, ktoré sú to.

Jednou zo základných myšlienok Seaspiracy je téza, podľa ktorej nič ako udržateľný rybolov nie je možný. A jediným riešením, ako zachrániť život pod vodou, je prestať jesť ryby. Nekritizuje iba bežný rybolov, ale aj ten, ktorý má nálepku udržateľný. Dôvodom sú označenia ako Dolphin Safe alebo Marine Stewardship Council, ktoré majú garantovať udržateľný rybolov. Z dokumentu vyplýva, že ich používanie je zbytočné, pretože sa dajú jednoducho kúpiť a označiť nimi teda aj výrobky, ktoré v skutočnosti udržateľné nie sú. A rybári tak jednoducho klamú a podplácajú.

V tomto prípade sa k nesúhlasu prihlásila nezisková organizácia Earth Island, ktorá pracuje na ochrane morských cicavcov už viac ako 40 rokov.

“Film Seaspiracy mylne tvrdí, že program zameraný na bezpečnosť pre delfíny je sprisahaním, ktoré je naklonené rybárskemu priemyslu. Toto tvrdenie je ďaleko od pravdy. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú lovom tuniakov môžu na svoje výrobky umiestniť tento štítok – bezpečný pre delfíny – iba v prípade, že sú ich postupy pri love v súlade s federálnymi predpismi a nedochádza k odchytávaniu, sieťovaniu, zraneniam alebo smrti delfínov.” Toto označenie môžu navyše používať bezplatne.

Okrem toho sa snažili poskytnúť filmovým tvorcom dokumentáciu, ktorá by dokazovala, že práve tento program má obrovský pozitívny dopad na populáciu delfínov. “Namiesto toho sa rozhodli program hrubo skresliť a nesprávne charakterizovať.”

V závere dokumentu sa niekoľkokrát zopakuje tvrdenie, že jediné etické čo môžeme urobiť, je prestať jesť ryby. Marine Stewardship Council, ktorý udeľuje osvedčenie k udržateľnému rybolovu, má podobný názor ako Earth Island. A to, že udržateľný rybolov existuje a jeho výsledky sú viditeľné. K dokumentu od Netflixu vydali vyhlásenie.

“Dokumentárny film Seaspiracy správne hovorí, že v našich oceánoch je kríza, a že je nevyhnutné ukončiť nadmerný rybolov. Nie je však správne tvrdiť, že udržateľný rybolov neexistuje a jediným správnym riešením je prestať jesť ryby. Niektoré z problémov, o ktorých film hovorí, ako napríklad vedľajší úlovok, nadmerný rybolov či ničenie morských ekosystémov, sú presne tie, ktoré rieši proces certifikácie MSC.”

Problémy, ktoré dokumentárna snímka spomína, sú prítomné a dôležité. Akurát radikálne riešenia, o ktorých ako jedinej správnosti presviedča, už pravdou nemusia byť. MSC v závere dodali, že aj keď to vo filme nie je jasné, jeho producent a moderátor sú nekompromisnými vegánmi. Toto ich radikálne stanovisko preto môže vychádzať práve kvôli tomu. “Nie je preto prekvapením, že film dospel k záveru, že životaschopné sú iba rastlinné alternatívy.”

“S čím súhlasíme, je fakt, že v našich oceánoch je kríza nadmerného rybolovu. Milióny ľudí na celom svete sa však spoliehajú na morské plody, ktoré sú zdrojom bielkovín. S predpokladom, že globálny počet obyvateľov má do roku 2050 dosiahnuť 10 miliárd, je potreba zodpovednejšie využívať naše prírodné zdroje.” A práve v tomto zohráva veľmi dôležitú úlohu trvalo udržateľný rybolov, ktorý dokument veľmi rýchlo odsúdil.

Unnerving to discover your cameo in a film slamming an industry you love & have committed your career to. I’ve alot to say about #seaspiracy– but won’t. Yes there are issues but also progress & fish remain critical to food & nutrition security in many vulnerable geographies. pic.twitter.com/gKlopL64Gt

— Christina Hicks (@ChristinacHicks) March 26, 2021