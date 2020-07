Premiéru jedného z najočakávanejších filmov tohto roka opäť presunuli. Tentokrát však na neurčito

Najskôr len o dva týždne, potom o mesiac a najnovšie správy hovoria, že sa novinky z režisérskej dielne Christophera Nolana tento rok nedočkáme vôbec. A je otázne, kedy vôbec – štúdio Warner Bros. totiž premiéru snímky Tenet, jedného z najočakávanejších filmov tohto roka, odložilo na neurčito.

Ďalší z filmov fanúšikmi milovaného režiséra Christophera Nolana mal byť tým, ktorý bude slávnostne uvedený pri znovuotvorení kinosál na všetkých dôležitých trhoch. Zároveň mal byť lákadlom, prečo do kín po koronavírusovej pandémii ísť. Vírus je však silnejší, kiná zostávajú stále v mnohých kútoch sveta zatvorené a produkčné spoločnosti sa boja finančných strát, preto premiéry očakávaných veľkých filmov odkladajú. A premiéra filmu Tenet to schytala už tretíkrát, informuje web Collider.

Stalo sa tak najmä preto, že štúdio Warner Bros., pod ktorého hlavičkou Nolanov film vznikol, chce snímku uviesť globálne. To ale nie je možné, keďže situácia s koronavírusom sa najmä v USA nevyvíja dobre, mnohé krajiny navyše ohlasujú opätovné zavádzanie preventívnych opatrení a zatvárajú aj kiná. A to nie sú dobré správy pre filmový priemysel. Preto sa u Warnerov rozhodli tvrdo zakročiť a premiéry letných filmov presunúť na zimu alebo na budúci rok. V prípade Tenet však boli radikálnejší a nový dátum premiéry nezverejnili vôbec.

Možno tento rok, možno vôbec

Ako uviedli v oficiálnom stanovisku prostredníctvom webu Variety, nový dátum premiéry pre Nolanov film zverejnia hneď ako to bude možné. Z vyjadrenia tiež vyplýva, že by to mohlo byť ešte v tomto roku, no to je veľmi otázne, keďže už prakticky nie je kam. Sami však priznali, že Tenet pre Warner Bros. nie je obyčajným filmom a zaslúži si špeciálnu pozornosť, čo sa má napokon odzrkadliť aj v spôsobe distribúcie a marketingovej kampane ku filmu. Tá je zatiaľ viac-menej na bode mrazu – zverejnených bolo pár propagačných materiálov vo forme fotografií a posterov, na sociálnych sieťach boli doposiaľ uvedené dve upútavky.

Mnohí fanúšikovia vyjadrili názory, že by Nolan mal svoj nový projekt zverejniť aspoň prostredníctvom streamovacích služieb. To ale nie je dobrý nápad, keďže Tenet by sa potom dostal v pirátskych kópiách na internet a štúdio by prišlo o nemalé zisky. Navyše, Nolanove filmy nikdy neboli určené pre malé obrazovky, ale pre kino plátna. Uvidíme teda, čo si pre nás tvorcovia pripravia. Treba už len veriť, že to bude ešte tento rok.

Nielen Tenet

Warner Bros. pritom v posledných dňoch neposunul len premiéru snímky Tenet. O rok odložil aj tretiu časť úspešnej horovej série The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Tá sa mala do kín dostať už v septembri 2020. Napokon bola posunutá na 4. júna 2021.

Zatiaľ nezmenené zostávajú premiéry komiksovky Wonder Woman 1984 (2. október 2020) aj Dune (18. december 2020). Na 25. jún 2021 bola však presunutá premiéra ďalšieho filmu s Robertom Pattinsonom v hlavnej úlohe – komiksovka The Batman.