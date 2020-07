HBO si pre predplatiteľov prichystalo ďalšiu filmovú lahôdku: Do knižnice pridá kompletnú Star Wars ságu

Stanica HBO na svojej streamovacej službe už čoskoro do knižnice pridá ďalší klenot kinematografie. Na svoje si tentokrát prídu milovníci sci-fi a kultovej ságy Star Wars. Všetky celovečerné filmy tohto kultu budú dostupné pre predplatiteľov služby HBO GO.

Jedenásť snímok série Star Wars podľa údajov z vlaňajšieho apríla (to ešte Epizóda IX nebola na svete), ktoré zhromaždila Guinessova kniha rekordov, len v kinách zarobilo 9 307 186 202 amerických dolárov. Tomu sa žiadna ďalšia filmová séria nemôže rovnať. A to hovoríme len o zhruba 15 % zárobku fenomenálnej série, keďže z celkových tržieb Star Wars totiž asi 85 % tvorí predaj postavičiek, odevov, komiksov, počítačových hier a ďalších predmetov nesúcich motív Star Wars.

Spoločnosť HBO sa rozhodla potešiť svojich predplatiteľov a do filmovej ponuky zaradiť všetky celovečerné filmy, ktoré pod hlavičkou Star Wars kedy vznikli. K dispozícii tak bude filmový komplet v celkovej dĺžke 26 a ¾ hodiny!

Jednotlivé diely ságy, samozrejme, HBO nesprístupní okamžite, ale postupne každý týždeň vždy v piatok v určitom počte filmov. K dispozícií budú okrem filmov hlavnej ságy aj samostatné Star Wars príbehy, či animák The Clone Wars z roku 2008, ktorý ocenili všetci verní fanúšikovia Hviezdnych vojen.

11-dielny komplet

Maratón budete môcť odštartovať už tento piatok 17. júla, kedy sa v knižnici objavia tieto tituly: Star Wars I – Skrytá hrozba (Star Wars I – The Phantom Menace), Star Wars II – Klonovaní útočia (Star Wars II – Attack of the Clones), Star Wars III – Pomsta Sithov (Star Wars III – Revenge of the Sith), Star Wars: Vojna klonov (Star Wars: The Clone Wars) a samostatný príbeh Solo: A Star Wars Story.

O týždeň na to, teda 24. júla 2020, ságu doplnia ďalšie diely. Konkrétne pôjde o samostatný príbeh Rogue One: A Star Wars Story a pôvodná trilógia filmov Star Wars IV – Nová nádej (Star Wars IV: A New Hope), Star Wars V – Impérium vracia úder (Star Wars V – The Empire Strikes Back) a Star Wars VI – Návrat Jediho (Star Wars VI – Return of the Jedi).

Celý maratón Star Wars ságy na HBO GO budete môcť zakončiť od piatku 31. júla, kedy bude k dispozícii novodobá trilógia – Star Wars VII – Sila sa prebúdza (Star Wars VII – The Force Awakens), Star Wars VIII – Poslední Jediovia (Star Wars VIII – The Last Jedi) a veľkolepé finále v podobe Star Wars IX – Vzostup Skywalkera (Star Wars IX – The Rise of Skywalker).