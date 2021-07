Prekvapivá prosba najväčšej tabakovej spoločnosti na svete: “Do 10 rokov zakážte cigarety.”

Patria medzi najzárobkovejšie artikle na svete, no sú zdraviu škodlivé, a preto by sa k nim takto mali stavať aj jednotlivé svetové trhy. Najnovšie všetkých svojimi tvrdeniami prekvapil výkonný riaditeľ najväčšej tabakovej spoločnosti na svete. Ten požiadal britskú vládu, aby do desiatich rokov úplne zakázala predaj cigariet. Samotná spoločnosť by tak prišla o miliardy v tržbách.

Jacek Olczak, CEO spoločnosti Philip Morris International (PMI), podľa webu britského denníka The Guardian, vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby do desiatich rokov úplne zakázala predaj cigariet. Sám by tak firmu, ktorú riadi, postavil do nie veľmi dobrej situácie a prišli by o miliardy ziskov.

CEO tabakovej spoločnosti chce zakázať cigarety

Podľa Olczaka by sa s cigaretami malo zaobchádzať ako s benzínovými automobilmi, ktorých predaj má byť do roku 2030 zakázaný. Podobné kroky by si vedel predstaviť aj v tabakovom priemysle. Ľudia podľa neho môžu „vidieť svet bez cigariet… a čím skôr, tým lepšie pre všetkých,“ uviedol.

Samozrejme, Olczak verí, že o zákazníkov a tým pádom ani tržby jeho spoločnosť nepríde, práve naopak. Myslí si, že väčšina fajčiarov prejde z bežných cigariet na bezdymové alternatívy. Cieľom PMI je aktuálne zvyšovať záujem práve o tieto produkty a mať polovicu celkových tržieb z ich predaja.

Fajčiari sa v alternatívach nevyznajú

Ako Olczak uviedol, práve vládne kroky a zákaz klasických cigariet by mohli ukončiť zmätok, ktorý vo fajčiaroch vzbudzujú dostupné alternatívy fajčenia. Niektorí si totiž stále myslia, že „alternatívy sú horšie ako cigarety“. Práve alternatíva v podobe bezdymových výrobkov by však mohla „problém s fajčením vyriešiť raz a navždy,“ myslí si Olczak. Správnou reguláciou výrobkov a dostupnosťou informácií môže podľa neho dôjsť k zákazu cigariet do 10 rokov.

Aktivisti spoločnosť obvinili z pokrytectva

Aj keď ide o pomerne prekvapivé vyjadrenia, ktoré by mohli PMI dostať pokojne aj na hranicu krachu, aktivistom protestujúcim proti fajčeniu sa to nepáči. Spoločnosť obvinili z pokrytectva. Stalo sa tak po tom, čo PMI darovala 1 miliardu dolárov britskej farmaceutickej spoločnosti Vectura na výrobu inhalátorov pre astmatikov.

Práve tabakové spoločnosti sú podľa aktivistov zodpovedné za zbytočnú smrť miliónov ľudí po celom svete. Ako uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), fajčenie – či už aktívne alebo pasívne – ročne zabije zhruba 8 miliónov ľudí po celom svete.

Či teda tieto štatistiky a volanie najväčšieho producenta cigariet na svete po ich zákaze, dokážu prinútiť vlády konať, je otázne.