Prekročili sme hranicu 5-tisíc úmrtí. PCR testy odhalili 2 630 prípadov, v nemocniciach klesol počet hospitalizovaných

Na Slovensku vo štvrtok (4.2) pribudlo 2 630 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 282 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 259 533 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 3 915 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 234 371 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 560 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 376 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 268 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 293 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 811 065 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 5 050, dnes pribudlo 74. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 168 395.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 168 395, za predchádzajúci deň pribudlo 8 058 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 22 932 ľudí, uplynulý deň to bolo 4 827 osôb.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 630 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 979 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 23,31 % z 11 282 ukončených RT-PCR vyšetrení a 3,19 % z 93 385 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (555), nasleduje Trnavský kraj (456), Košický (391), Nitriansky (308), Trenčiansky (266), Banskobystrický (240), Žilinský (238) a Prešovský (176). Je medzi nimi 1 286 mužov a 1 344 žien.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 811 065, pričom takto bolo pozitívne testovaných 259 533 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 6 270 919, z čoho bolo pozitívne testovaných 201 708 osôb.

Vláda bude rokovať dovtedy, kým sa nedohodne

Vláda bude v piatok rokovať dovtedy, kým nebude prijaté spoločné rozhodnutie. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič, ktorý sa na online rokovaní, začínajúce sa o 10.00 h, nezúčastní. Kabinet sa má zaoberať definitívnou podobou opatrení v rámci COVID automatu, vrátane znovuotvárania škôl.

“Aby dohoda vznikla čím skôr… a hlavne, aby ľudia dohodu nevnímali ako moje rozhodnutie, ale spoločné rozhodnutie celej koalície,” vysvetľuje svoju plánovanú absenciu Matovič.

Premiér poukazuje na to, že za COVID automat hlasovali v decembri ministri všetkých koaličných strán, zhoda bola aj na jeho spustení od 8. februára, dohoda o jeho podobe mala byť uzavretá pred Matovičovým odchodom na stredajšiu (3.2.) oficiálnu návštevu Francúzska. „Uznesenie však stále nie je na svete, čo úplne zbytočne stresuje najmä samosprávy. Požiadal som preto podpredsedu vlády Eda Hegera, aby opätovne zvolal vládu s tým, že kým nebude prijaté rozhodnutie, zasadnutie vlády neskončí,“ zdôraznil Matovič.

Premiér sa vo štvrtok (4.2.) vyjadril, že by v súčasnej epidemiologickej situácii s dominantnou prítomnosťou infekčnejšieho britského kmeňa nového koronavírusu neotváral školy, tak ako to v stredu (3.2.) ohlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany. Gröhling pri štvrtkovej hodine otázok v Národnej rade SR reagoval, že školy sa od pondelka (8. 2.) budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.