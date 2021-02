Do prírody by sa malo dať chodiť aj bez testu. Od pondelka ho potrebujete do práce, riadime sa novou mapou

Predvčerom ministri oznámili, aké nové pravidlá majú začať platiť od pondelka. Schválil sa nový COVID automat, školy by sa mali otvoriť, do práce aj prírody by sme mali mať potvrdenie o negatívnom teste. Zatiaľ však vláda neprijala žiadne uznesenie, rokovať budú aj dnes.

Ak už máte v opatreniach “neporiadok” nečudujeme sa. Na tlačovej konferencii sme sa dozvedeli, čo všetko má od 8. februára platiť, no jasné zatiaľ nie je nič. Samosprávy už počas včerajšieho dňa informovali, že v niektorých mestách nie je dostatočná kapacita na zriadenie odberných miest. Tie, ktoré zriaďuje štát dokážu počas týždňa otestovať v priemere asi 500-tisíc vzoriek. Pri podobných podmienkach, kedy bol potrebný test do práce aj prírody sa však otestovali počas týždňa viac ako 2 milióny ľudí.

Ako je to s testom pri práci?

Zmätok nastal aj pri teste povinnom do práce. Minister Krajniak oznámil, že home office bude povinný a nariadený všade tam, kde je to možné. Bližšia špecifikácia by mala byť v uznesení, ktoré vláda ešte neprijala a rovnako aj vo vyhláške hlavného hygienika. Na stránkach korona.gov sú dve mapy. O celej problematike informoval aj Michal Katuška v Dobrom ráne, podcaste denníka SME.

Jedna mapa je čierna, ktorá platí pre všetky aktivity okrem práce. Celé Slovensko je kvôli pozitívnym prípadom a podľa COVID automatu v čiernej fáze a tomu sa prispôsobuje aj nutnosť testu na rôzne aktivity, napríklad aj chodenie do prírody, prípadne zatvorené prevádzky.

Potom je tu druhá mapa, kde sú už aj farby bordové a jeden okres je už aj v tmavo ružovej farbe. Táto mapa slúži na to, aby každý obyvateľ toho ktorého okresu vedel, či do práce potrebuje test, a aký starý má byť. Pri práci sa teda riadime druhou mapou a jednotlivými farbami pri okresoch. Môže sa teda stať, že niektoré okresy budú naďalej čierne, iné môžu byť bordové, tmavo ružové a podobne.

Pri čiernej farbe platí nariadenie o povinnom home office, do práce idú ľudia, len ak je to nevyhnutné, vtedy je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní. Pri bordovej farbe je rovnako potrebný test do práce (7-dňový), neplatí povinnosť home officu. Pri tmavo ružovej sa testujú len ľudia, ktorí pracujú v službách (raz za 14 dní). Pri svetloružovej je to napríklad tak, že sa testujú rovnako len ľudia pracujúci v službách (raz za 21 dní).

Bude test povinný do prírody?

Do prírody by sa malo dať chodiť bez negatívneho testu na koronavírus. V dnešnej diskusnej relácii Na hrane televízie Joj to povedala poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková s tým, že v týchto chvíľach má o tom rokovať vláda. Dnes sa po rokovaní vlády dozvieme viac informácií, ešte vo štvrtok však ministri informovali, že test do prírody bude nutný.

Školy sa neotvoria všade, mestá nevedia, ako o otváraní rozhodovať

Školy sa na budúci týždeň nebudú vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu otvárať vo všetkých mestách. Informovala o tom Únia miest Slovenska, ktorá upozorňuje, že mestá nevedia, ako majú o prípadnom otváraní škôl rozhodovať. Volá preto po zjednotení pokynov.

Mestá vyzývajú vládu aj hlavného hygienika SR, aby zjednotili pokyny pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, postupovali a komunikovali jednotne. Rovnako, aby zabezpečili legislatívne prostredie tak, aby rodičia detí zo škôl, ktoré z rozhodnutia samospráv zostanú zatvorené, nestratili nárok na pandemickú OČR.

“Primátorky a primátori nemajú inú možnosť, len zobrať tento chaos do vlastných rúk, a tým na seba prevziať aj plnú zodpovednosť, a to nie je fér. Vláda nemôže nechať mestá tápať v takejto neistote,” uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček. Dodal, že mestá sú z aktuálneho diania a z prístupu vlády v tejto situácii zúfalé, keďže neexistujú žiadne striktné a zrozumiteľné pravidlá, ako majú postupovať. Situácia je podľa ÚMS nekoordinovaná, chaotická a frustrujúca.

“Odborníci upozorňujú, že aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna, a preto rozhodovať sa zodpovedne pod takýmto tlakom a stresom, ktorý na mestá a samosprávy vyvíja štát, je neprijateľné,” dodala ÚMS.