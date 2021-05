Prekonali ste Covid? Odhaliť to môže aj pohľad na vaše nechty

Naše nechty dokážu o zdravotnom stave prezradiť viac, ako ste si možno mysleli. Štúdia symptómov ochorenia COVID-19 najnovšie naznačuje, že aj na nechtoch sa môže spozorovať, či človek prekonal koronavírusové ochorenie.

Kontrolovanie stavu nechtov je dôležitý ukazovateľ pri mnohých situáciách. Aj lekári či záchranári ich niekedy kontrolujú, keďže sú dobrým indikátorom zdravotného stavu, uvádza portál IFL Science.

Niekedy sa na nechtoch objavujú aj ryhy, tzv. Beauove línie. Sú to ryhy prechádzajúce cez necht a môžu byť príznakom ochorenia. Štúdia COVID Symptom Study v Spojenom kráľovstve vraví, že tieto línie môžu tiež súvisieť s prekonaným ochorením COVID-19. Hlavný výskumník Tim Spector naznačil, že línie možno pozorovať u niektorých ľudí po prekonaní covidovej infekcie.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021