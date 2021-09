Prejedanie sa nie je hlavnou príčinou priberania. Týmto jedlám by ste sa mali podľa odborníkov vyhýbať

Aj keď prejedanie sa jednoznačne nie je zdraviu prospešné, nie je to hlavná príčina priberania. Za rýchlo pribúdajúce kilogramy sú zodpovedné najmä jedlá s vysokým obsahom pridaného cukru. Čomu by ste sa mali radšej vyhýbať?

Problémom nie je množstvo jedla, ale jeho kvalita

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise The American Journal of Clinical Nutrition, prejedanie sa podľa vedcov nie je hlavou príčinou priberania. Problémom totiž nie je priveľa jedla, ale nesprávne jedlo. Ťažkosti môže zapríčiniť najmä jedlo s vysokým obsahom spracovaného cukru, ako napríklad sladkosti, sladené nápoje či niektoré cereálie.

Čoraz vyššie percento populácie trápi obezita, následkom ktorej ľudia trpia cukrovkou, ochoreniami srdca, hrozí im vyššie riziko mozgovej príhody či rakoviny. Množstvo obéznych ľudí pribúda napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia pravidelne varuje, že by sme mali mať viac pohybu a nezabúdať na zdravú stravu, píše portál Daily Mail.

Vedci navrhujú, aby sme sa zamerali na tzv. sacharidovo–inzulínový model, ktorý lepšie vysvetľuje, prečo človek priberá a môžeme vďaka nemu nájsť dlhodobejšie riešenia na problémy týkajúce sa obezity. Prvá zmienka o ňom sa objavila ešte okolo roku 1900, dôkazy o tom, že je model naozaj funkčný, však začali pribúdať len nedávno.

Čomu sa vyhnúť a čo si dopriať?

V čom model spočíva? Ak človek konzumuje veľké množstvo spracovaného cukru, telo vyplavuje viac inzulínu a menej glukagónu (pôsobí proti účinkom inzulínu). To je signál pre tukové bunky, že majú skladovať viac kalórií a telo menej kalórií využije na prácu svalov a iných tkanív. Následkom toho si telo myslí, že nemá dostatok energie a mozog vyšle signál hladu, aj keď sme jedli len nedávno. Kvôli tomuto sa spomaľuje aj metabolizmus.

Je nevyhnutné chápať, že tým, že budeme jesť menej, sa všetky problémy nevyriešia. Z dlhodobého hľadiska to totiž takto nefunguje, podstatné je najmä to, aké potraviny jeme. Každý deň by si mal človek dopriať aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny. O pečive sa ľudia často vyjadrujú ako o úhlavnom nepriateľovi, celozrnný chlieb však občas neuškodí, rovnako ako ryža, cestoviny či zemiaky.

Zabúdať by sme nemali ani na vlákninu, denne by sme jej mali prijať aspoň 30 gramov. Súčasťou vášho jedálnička by mali byť aj ryby (konzumujte ich aspoň dvakrát týždenne), strukoviny, vajíčka či mäso. Ak je to možné, vyhýbajte sa pridanej soli a nezabúdajte na dostatočné množstvo vody.