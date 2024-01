Prehnali ste to počas silvestrovských osláv s alkoholom? Spravte tieto veci a zatočíte s opicou podľa vedy

Verte tomu, že Vianoce, Silvester a ďalšie dôvody na oslavu sa dajú zvládnuť aj bez alkoholu. Ak sa ale rozhodnete dopriať si, ideálne by bolo poznať svoju mieru. Stane sa ale, že to človek jednoducho preženie. Následky na ďalší deň vedia byť poriadne nepríjemné. Toto vám podľa odborníkov pomôže.

Ideálne je poznať svoju mieru

Tiež vám tak rýchlo ubehol rok? Ani nevieme ako a zrazu si pripíjame na Vianoce, na Štefanskej zábave, na Silvestra a isto sa nájdu aj ďalšie príležitosti. Možno sa vám tiež občas stane, že to s tým pripíjaním trochu preženiete a nasledujúce ráno je bolestné. Ako píše IFL Science, existuje množstvo babských receptov, ktoré sľubujú rýchle vytriezvenie a zbavenie sa opice. Je ale otázne, do akej miery fungujú. Vedci sa preto pustili do pátrania.

Hoci je primárne určená ako záchrana pri ťažkej intoxikácii alkoholom, vedci pracujú na jednoduchej metóde na odstránenie alkoholu z tela: dýchanie. Pečeň je zodpovedná za odstránenie viac ako 90 % alkoholu z tela. V tomto prípade vám k úplnému vytriezveniu pomôže len čas, pretože pečeň vykonáva svoju prácu konštantnou rýchlosťou, ktorú nemožno zvýšiť.

V prípade ľudí so život ohrozujúcou koncentráciou alkoholu v krvi tak majú zdravotníci len málo možností liečby okrem podporných opatrení, ako je podávanie kyslíka a intravenóznych tekutín. Výskumníci sa zamerali na zvyšných 10 %. Časť alkoholu sa totiž vylučuje pľúcami.

Zhlboka dýchajte

Nemôžete však len tak hyperventilovať, pretože o minútu alebo dve by sa vám zatočila hlava a odpadli by ste. Výskumníci preto začali pracovať na zariadení, ktoré eliminuje nepríjemné následky hyperventilácie. To ale zatiaľ nie je bežne dostupné. Nič však nepokazíte, ak sa sústredíte na plynulé, pomalé a pravidelné hlboké dýchanie.

Tou najzrejmejšou radou je nepiť a najmä nie tak, aby ste o sebe ani nevedeli. Ak si však už doprajete, kľúčom je podľa webu Medical News Today dobre sa vyspať a dopriať telu čas alkohol spracovať. Nezabúdajte na dostatok tekutín. Aj keď vám voda nepomôže rýchlejšie vytriezvieť, budete sa cítiť lepšie.

Pozor na tieto veci

Podľa Health Line by ste si mali dávať pozor aj na konzumáciu voľnopredajných liekov proti bolesti s obsahom ibuprofénu. Po konzumácii alkoholu by ste mali počkať aspoň 25 hodín, aby ste sa vyhli podráždeniu tráviaceho traktu a poškodeniu pečene. Bezpečná nie je ani kombinácia alkoholu a antidepresív, či liekov na spanie.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464. Ak máte podozrenie, že niekoho život alebo zdravie sa kvôli nadmernej konzumácii alkoholu ocitol v ohrození, radšej privolajte záchranku.