Predpoveď počasia bude aj na Slovensku presnejšia. Európa má nový superpočítač za 80 miliónov eur

Predpoveď trafili, krajinu nie. Tak znie jeden z mnohých vtipov o meteorológoch, ktorí sa zaoberajú predpoveďou počasia. Majú pritom neľahkú úlohu, najmä teraz, keď zmena klimatického systému našej planéty destabilizuje aj tie najzákladnejšie procesy a prejavy počasia. Všetko však môže zmeniť nový výkonný superpočítač, vďaka ktorému bude predpoveď počasia v Európe presnejšia.

Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) podpísalo štvorročný kontrakt so spoločnosťou Atos, vďaka ktorému môže využívať superpočítač BullSequana XH2000. Ten patrí k najvýkonnejším meteorologickým počítačom na svete a predpoveď počasia na 15 dní s presnosťou na 10 km zvládne spracovať za menej ako jednu hodinu. Systém BullSequana XH2000 bude nainštalovaný v dátovom centre v talianskom meste Bologne, do služby by mal byť zavedený budúci rok.

Podľa tlačovej správy ECMWF nové zariadenie pomôže k spresneniu strednodobých a dlhodobých predpovedí v Európe a predovšetkým umožní spoľahlivo predpovedať výskyt a intenzitu extrémnych poveternostných udalostí v dostatočnom časovom predstihu. ECMWF za superpočítač zaplatilo 80 miliónov eur, s centrom od roku 2007 spolupracuje aj Slovenská republika. Dáta zo superpočítača by tak mali zdokonaliť aj predpovede Slovenského hydrometeorologického úradu.

„Vďaka tejto investícii budeme môcť vytvárať predpovede s vyšším rozlíšením za menej ako hodinu. S členskými štátmi budeme môcť zdieľať presnejšie informácie rýchlejšie ako doteraz, čím docielime presnejšie predpovede počasia v jednotlivých krajinách, ktoré tieto dáta kombinujú s vlastnými údajmi a predpoveďami,“ odvôvodňuje nákup nového superpočítača generálna riaditeľka ECMWF Florence Rabier.

Ako sa predpovedá počasie

Predpoveď počasia je podstatne náročnejšia ako sa môže na prvý pohľad zdať. Proces vysvetľuje SHMÚ v rubrike najčastejších otázok a odpovedí. Kľúčom k akejkoľvek predpovedi je poznanie aktuálneho stavu. Pri predpovediach v európskych krajinách je pritom potrebné sledovať aktuálny stav v oblastiach od východnej Kanady až po Ural vo východno-západnom smere a územie od severnej Afriky ďaleko za severný pól v smere severo-južnom.

Základom predpovedí sú potom údaje zozbierané z meteorologických staníc rozmiestnených po celej krajine. Ďalším zdrojom dát a informácií pre vytvorenie predpovede sú výstupy z numerických modelov vytvorených vysokorýchlostnými počítačmi. A práve v tejto oblasti je možné vďaka technologickému vývoju posúvať hranice a presnosť predpovedí na čoraz lepšiu úroveň tak, ako by to malo byť v prípade používania nového superpočítača spoločnosti Atos.