Predčasná smrť: RTVS odvysiela dokument o živote a diele Heatha Ledgera

Na svete snáď neexistuje filmový fanúšik, ktorý by nepoznal meno Heath Ledger. Známy austrálsky herec počas svojej kariéry stvárnil desiatky postáv. Začínal v romantických komédiách pre teenagerov, no postupom času ukázal, že vie plávať aj v ťažších hereckých vodách. Osudnou sa mu napokon stala postava azda najznámejšieho popkultúrneho zlosyna Jokera.

Aj keď práve postava zloducha Jokera mu priniesla najväčšiu slávu, svoj vycibrený herecký talent ukázal aj v postave najznámejšieho zvodcu v dejinách ľudstva či v postave homosexuálneho kovboja. Je veľká škoda, že Heath Ledger toho nemohol vo svete filmu ukázať viac.

Je len veľmi málo hercov, ktorí za tak krátku dobu stihli stvárniť tak veľké množstvo odlišných postáv. Heath dokonca v každej z nich ukázal inú tvár, čím dokázal, že bol jedným z najlepších hercov súčasnosti. No aj keď sa už v žiadnej novej snímke nikdy neobjaví, zostal tu po ňom odkaz v podobe desiatok kvalitných filmov, v ktorých ho môžu obdivovať a spoznávať jeho talent aj ďalšie generácie.

4. apríla by bol Heath Ledger oslávil 41. narodeniny a aj pri tejto príležitosti verejnoprávna RTVS na druhom televíznom programe odvysiela reprízu dokumentárneho cyklu Predčasná smrť, v ktorej nemeckí tvorcovia predstavili príbehy zaujímavých osobností sveta filmu a populárnej hudby, ktorí, ako názov napovedá, zomreli predčasne. V portrétoch ľudí nahliadli a prenikli do zákulisiaživota známych hviezd, do neznámych „zákutí“ ich slávy a popularity, ktorú väčšina z nich získala už v mladom veku. Chýbať nebudú archívne zábery a rozlúsknutie legiend, ktoré okolo osoby Heatha Ledgera kolovali, no nezakladali sa na pravde.

Dokumentárny cyklus Predčasná smrť uvedie Dvojka v utorok 7. apríla 2020 o 21:00.