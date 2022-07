Predáva sa nová tabletka proti opici. Je dostupná v Anglicku, účinnú látku bez problémov zoženiete aj u nás

V Spojenom kráľovstve sa začal predávať nový výživový doplnok proti nepríjemným stavom spojených so zvýšenou konzumáciou alkoholu, ľudovo nazývaných opica. Preparát vytvorila švédska firma Myrkl ako „tabletku pred pitím alkoholu, ktorá funguje“.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tabletka má po hodine od užitia odbúrať až 70 % alkoholu. Znamená to, že ak niekto vypije poldeci klasického 40-percentného alkoholu, tak do krvného obehu sa dostane iba 6 mililitrov čistého alkoholu v porovnaní s 20 mililitrami, ktoré by sa dostali do krvi bez užitia tabletky. S tabletkou je to teda tak, ako by človek nevypil poldeci (50 mililitrov) alebo iba 15 mililitrov 40-percentného alkoholu. Je pochopiteľné, že sa to potom odrazí v krátkodobejšom účinku alkoholu, uvádza portál The Conversation.

Bežne dostupné probiotiká

Tabletka obsahuje dve baktérie, ktoré sú priaznivé pre črevnú mikroflóru. Ide o Bacillus subtilis a Bacillus coagulans, ktoré sa vyrábajú fermentáciou ryžových otrúb. Opisovaná tabletka proti opici je vlastne kapsulou, ktorá chráni baktérie pred kyslým prostredím žalúdka a tie sa tak dostanú do čreva, kde prebieha hlavná absorpcia alkoholu do krvného obehu.

Spomínané baktérie prirodzene štiepia alkohol na vodu a oxid uhličitý. Spoločnosť, ktorá výživový doplnok vyrába, odporúča užiť dve tabletky 1 až 12 hodín pred pitím alkoholu.

Tieto baktérie však je možné kúpiť aj v bežne dostupných probiotických preparátoch. Problémom môže byť množstvo baktérií v tabletke, ktoré výrobca na svojej stránke neuvádza. Okrem toho Myrkl tabletky proti opici obsahujú tiež bežne dostupný l-cysteín a vitamín B12.

Funguje to?

Myrkl prezentuje dôkazy účinnosti na základe jednej vykonanej štúdie. Tá má mimochodom iba 5 strán a skúma 24 dobrovoľníkov. V skupine užívali ľudia po dobu 7 dní každý deň dva tabletky Myrkl alebo placeba. Po siedmich dňoch dostali v závislosti od ich hmotnosti za úlohu vypiť objem alkoholu, ktorý sa dá prirovnať k dvom pohárom vína (50 až 90 mililitrov). V skupine ľudí, ktorá užívala Myrkl malo dôjsť k zníženiu množstva alkoholu v krvi po jednej hodine o 70 % v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Aj keď to znie celkom sľubne, tieto zistenia majú svoje obmedzenia. Nie všetci mali rovnaké poklesy zníženia alkoholu v krvi a to aj u skupiny užívajúcej Myrkl a rovnako aj pri placebe. Tiež nie sú uvedené rasové rozdiely, čo môže byť problém. Je známe, že napríklad obyvatelia ázijských krajín horšie tolerujú alkohol ako Európania. A po ďalšie, účastníci štúdie užívali Myrkl týždeň a potom vypili ekvivalent dvoch pohárov vína. Výrobca však odporúča užiť dve tabletky pred pitím a neuvádza množstvá požitia alkoholu.

Tiež nie sú známe ďalšie odpovede. Funguje tabletka rovnako u mladých aj u starých ľudí? Ako vplýva na ľudí s chorobami pečene či čriev? Sú rozdiely medzi pohlaviami?

Jednoduché riešenie

Tabletky proti opici od Myrkl stoja 30 libier za 30 kusov. Ako sme písali vyššie, účinné látky – baktérie spolu s ďalšími prospešnými druhmi, je možné kúpiť v lekárni za nižšiu sumu (aj keď koncentrácie nie sú známe). Budovanie dobrej črevnej mikroflóry by sa ale malo dlhodobo, a to pestrou a bohatou, najmä rastlinnou stravou. V takom prípade črevo osídlia zdraviu prospešné kmene baktérií prirodzene.

Spomínané tabletky, ak skutočne účinkujú tak, ako tvrdí výrobca, v podstate iba znižujú objem prijatého alkoholu do krvi. Veľkou nevýhodou tohto výrobku je, že je ho potrebné užívať dopredu. Ak by mal takéto účinky po užití vtedy, keď vieme, že už je „zle“, vtedy by to bolo ozaj prevratné.

A tak, namiesto užívania tabletiek za desiatky eur, stačí jednoducho piť menej alkoholu. Ušetríte tak peniaze nielen za tabletky, ktoré treba užívať pred pitím alkoholu, ale aj peniaze, ktoré by ste vyhodili za alkohol, ktorý by práve kvôli užitím tabletkám aj tak neúčinkoval.