Prečo sú ľudia single? Podľa odborníkov za to môže táto vec

Pravdou však je, že nezadaných je čoraz viac ľudí a pandémia príliš nepomáha. To, že ste nezadaní, nemusí nijak súvisieť s vaším výzorom, preferenciami či povahovými črtami. Podľa odborníkov za to môže táto jedna vec.

Prečo sú ľudia single?

Ako informuje portál Europa, počet domácností v Európskej únii sa zvyšuje, no postupne sa zmenšujú. Pribúda čoraz viac ľudí, ktorí nemajú deti a žijú samostatne. Oproti roku 2010 je takýchto domácností viac až o 17 %. Inak na tom nie sú napríklad ani Američania, kde je podľa Pew Research Center nezadaných až 31 % dospelých ľudí. Kým niektorí si takýto život volia dobrovoľne a zámerne, iných vie single život poriadne potrápiť, píše portál IFLScience.

Niektorí ľudia si napriek snahe partnera jednoducho nájsť nevedia. Ako však informuje štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, nie je to tak preto, lebo je v ich okolí nedostatok atraktívnych či inteligentných ľudí. Môže za to fakt, že niektorí ľudia jednoducho nedokážu flirtovať.

Do štúdie sa zapojilo 1 228 mužov a žien z Grécka vo veku nad 18 rokov. Vo vzorke boli single ľudia, ale aj zadaní. Vedci ich požiadali, aby vyplnili niekoľko dotazníkov, ktorých úlohou bolo sledovať faktory, ktoré môžu prispieť k tomu, že je niekto single. Vedcom sa podarilo získať množstvo zaujímavých informácií. Napríklad, niektorí ľudia nedokážu flirtovať, kým iní nedokážu rozoznať, keď s nimi niekto flirtuje, niektorí zas do vzťahu investujú primálo snahy.

Oprášte príručky flirtovania

Najzásadnejším faktorom však bola neschopnosť flirtovať. Výsledky štúdie ukázali, že bez ohľadu na to, či je niekto staromódny, alebo preferuje moderné spôsoby zoznamovania sa, ak človek nedokáže flirtovať, zvyšuje to jeho šance na single život až o 50 %.

Hneď na druhom mieste sa ocitla schopnosť rozoznať signály prichádzajúce od človeka, ktorý má o nás záujem. Samozrejme, väčšina ľudí si pri zoznamovaní zrejme kladie v duchu otázky v štýle „páčim sa mu/jej?“, „zdá sa mi to, alebo má o mňa naozaj záujem?“. Niektorým ľuďom však ide dešifrovanie týchto signálov lepšie, iným zase horšie.

Do skupiny single ľudí okrem toho zvyčajne patria aj tí, ktorí nie sú ochotní do vzťahu investovať priveľa energie, ale aj tí, ktorí sú príliš vyberaví. Problémom je však fakt, že výsledky výskumu môžu byť skreslené schopnosťou sebahodnotenia. Napríklad, ľudia, ktorí sú vo vzťahu, majú možno o svojich flirtovacích schopnostiach vyššiu mienku, ako nezadaní ľudia. Nech sú však vaše flirtovacie schopnosti akékoľvek, nevzdávajte sa. Veríme, že každý na svete má niekde svoju spriaznenú dušu.