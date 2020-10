Prečo máme v niektorých priateľoch väčšiu oporu ako v iných? Vedci prišli s prekvapivým vysvetlením

Už ako deti si vytvárame priateľstvá, niektoré pevnejšie a dôvernejšie, iné zas menej. Čo však činí z ľudí dobrých priateľov a prečo máme v niektorých väčšiu oporu ako v iných? Vedci pre vás majú odpovede.

Sú si vaši priatelia navzájom blízki?

Je na nezaplatenie mať okolo seba ľudí, ktorí vás podržia v ťažkej chvíli. Vedeli ste však, že ideálne je, ak sú si navzájom blízki aj vaši priatelia? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Social Psychology Quarterly, je lepšie mať okruh priateľov, ktorí sa navzájom poznajú a majú sa radi, ako jednotlivých priateľov, ktorí sa navzájom nepoznajú. Autor štúdie, David Lee, hovorí, že sociálna sieť je pre nás prospešná v každom prípade, najefektívnejšie však funguje, keď sú si všetci jej členovia blízki, píše portál Medical Express.

Čím hustejšia a čím pevnejšie prepojená je naša sociálna sieť, tým viac máme pocit, že sa na ľudí v nej môžeme spoľahnúť. Nezáleží totiž len na tom, či sa na svojich priateľov môžete spoľahnúť vy, dôležité je aj to, či sa vaši priatelia majú na koho spoľahnúť.

Dôležitá je hustota sociálnej siete

V rámci výskumu vykonali vedci dve online štúdie. Prvej z nich sa zúčastnilo 339 ľudí, pričom odborníci ich požiadali, aby napísali zoznam 8 ľudí, na ktorých sa mohli v prípade ťažkostí za posledných 8 mesiacov obrátiť. Väčšina do zoznamu zahrnula členov rodiny a priateľov, iní však doň zahrnuli aj romantických partnerov, kolegov či spolužiakov. Následne účastníci na škále od 1 do 7 hodnotili, do akej miery sa môžu na každú jednu vymenovanú osobu spoľahnúť, ako aj to, či sa ľudia na zozname poznajú a ako veľmi sú si blízki (1 znamenala, že sa nepoznajú vôbec a 7 znamenala, že sú si extrémne blízki).

Na základe výsledkov napokon vedci vypočítali hustotu siete. Čím je sociálna sieť hustejšia, tým lepšie sa jej členovia navzájom poznajú a sú si bližší. To znamená, že jedinec sa na nich môže spoľahnúť viac ako v prípade, keď je hustota sociálnej siete nízka. Zdá sa teda, že dobrá sociálna je sieť je omnoho viac ako len súčet jej jednotlivých častí.

Čo sa týka druhej časti výskumu, tej sa zúčastnilo 240 participantov, pričom vedci skúmali najmä to, do akej miery je hustota sociálnej siete dôležitá v rôznych situáciách, kedy človek potrebuje pomoc a oporu. V tejto časti boli účastníci požiadaní, aby vytvorili dva zoznamy ľudí, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. V jednom zozname boli ľudia, ktorí sú si navzájom blízki a v druhom boli ľudia, ktorí si blízki nie sú.

Nepotrebujeme desiatky kamarátov, stačia aj dvaja

Následne boli účastníci požiadaní, aby si predstavili situáciu, kedy sa im niekto vlámal do domu. Vedcov zaujímalo, na ktorú skupinu ľudí by sa skôr obrátili. Požiadali preto účastníkov výskumu, aby si predstavili, ako by to vyzeralo, keby sa s prosbou o pomoc obrátili na jednu alebo na druhú skupinu ľudí. Ukázalo sa, že účastníci automaticky očakávali, že viac opory by sa im dostalo od tej skupiny ľudí, kde sa členovia dobre poznajú a sú si blízki.

Vedci sa domnievajú, že je to tak preto, lebo skupinu ľudí, ktorej členovia sú si blízki, viac vnímame ako jednotnú entitu a viac ich vidíme ako súčasť svojej vlastne identity. Odborníci v štúdii dodávajú, že nie je dôležité mať okolo seba desiatky ľudí, postačí, ak máte napríklad dvoch kamarátov, ktorí sú si vzájomne taktiež blízki.