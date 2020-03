Prečo ľudia vo veľkom kupujú toaletný papier? Dôvodov je viacero, väčšina je nezmyselných

Koronavírus rozprúdil návštevu obchodov. Celkom logicky sa ľudia boja, že bude nedostatok tovaru, najmä jedla či dezinfekčných prostriedkov, a tak sa ich snažia vykupovať vo veľkom. Ak aj dnes navštívite nejaký obchod, je dosť možné, že niektoré produkty z vášho zoznamu nekúpite. Jednou z položiek, najmä v zahraničí, býva toaletný papier.

Kým vykupovanie potravín v snahe, aby ľudia nemuseli chodiť do obchodu, ak budú ostatní nakazení, či zaobstarávanie dezinfekčných prostriedkov sa dá vysvetliť, kúpa či dokonca bitky o posledné rolky toaletného papiera, už taký zmysel nedávajú.

Hnačky totiž nákazu koronavírusom nesprevádzajú alebo ak, tak len výnimočne, a teda veľký nákup tohto tovaru vo veľkom nie je potrebný. Avšak ľudia ho aj tak skupujú.

Je v tom psychológia

Nad tým, prečo ľudia kupujú v tak veľkom množstve toaletný papier, sa zamyslel aj portál The Conversation a opýtal sa na to rôznych odborníkov.

Niki Edwardsová zo školy verejného zdravotníctva a sociálnej práce z Queenslanskej technologickej univerzity odpovedala, že toaletný papier symbolizuje ovládanie. Ľudia ho vnímajú ako spôsob udržať si hygienu a čistotu pod kontrolou. Aj keď v prípade núdze je možné použiť náhrady v podobe vreckoviek či kuchynských utierok, ľudia o tieto náhrady záujem nejavia.

Brian Cook z Melbournskej univerzity tvrdí, že ľudia používajú toaletný papier aj ako náhradu vreckoviek, čo v prípade ochorení ako chrípka či im podobným, dáva zmysel. Nemenej významná skutočnosť je tiež, že kúpa toaletného papiera nie je drahá záležitosť.

Je objemný

Alex Russell zo školy zdravia, medicíny a aplikovaných vied Queenslanskej univerzity tiež trefne dodáva, že toaletný papier zaberá v regáloch veľa miesta, narozdiel od malých dezinfekčných prípravkov a tak ho ľudia rýchlejšie vykúpia a veľké prázdne regále tak oveľa viac bijú do očí, ako malá prázdna polička, kde boli mydlá či dezinfekcie.

Poznamenáva tiež, že pri jedle je na výber viacero alternatív, no pri toaletnom papieri ide vždy o jeden a ten istý produkt.

Myslite aj na ostatných

Výhodou toaletného papiera je určite to, že pri správnom skladovaní vám vydrží roky bez toho, aby sa pokazil. To sa o mnohých potravinách povedať nedá. Ľudia ho teda vykupujú, no určite ho nevyhodia a môžu ho spotrebovať aj o niekoľko rokov. Pri až hysterických nákupoch toaletného papiera tiež určite dochádza aj k napodobňovaniu, keď iní vidia, ako ho ostatní vo veľkom nakupujú, kúpia ho tiež.

Pri jeho nákupe ale treba triezvo uvažovať a myslieť aj na iných ľudí, ktorí ho doma momentálne nemajú a nutne si ho potrebujú zadovážiť. Nemá zmysel sa ním zásobiť na niekoľko rokov, veď aj jeden kotúč vydrží pomerne dlhú dobu. Navyše, v prípade núdze, sa dajú použiť iné papierové alternatívy, či v krajnom prípade je možné použiť sprchu alebo bidet, ktoré sú súčasťou kúpeľne.