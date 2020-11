Pre 45 okresov budú k dispozícii nové certifikáty. Ostatným sa ich platnosť zrejme predĺži

Druhé kolo plošného testovania sa uskutočni už tento víkend. Na plošnom testovaní sa zúčastnia tie okresy, ktoré majú počet pozitívnych prípadov vyšší ako 0,7 percenta a teda 45 okresov.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) uviedol, že pilotné testovanie a prvé kolo celoplošného testovania sa ukázali ako efektívne nástroje v snahe zamedzenia šírenia ochorenia medzi obyvateľmi. Zároveň však uviedol, že ľudia z okresov, v ktorých sa tento víkend neuskutoční plošné testovanie, by sa nemali ísť otestovať tam, kde sa konať bude.

Obyvateľom regiónov, v ktorých sa testovalo minulý týždeň a následne neboli zaradené do druhého kola plošného testovania, by sa mala predĺžiť platnosť testu o týždeň. Pre obyvateľov 45 okresov, v ktorých sa potvrdilo viac ako 0,7 percenta pozitívnych prípadov ochorenia na COVID-19, by malo platiť, že budú potrebovať nový certifikát.

Čaká sa na presné opatrenia

Premiér Igor Matovič by mal po rokovaní informovať o novom uznesení, ktoré bude platiť od 9.11 do 15.11 a teda po druhom kole testovania. Má presne definovať jednotlivé podmienky pohybu. Začali sa totiž objavovať otázky a nejasnosti, čo s ľuďmi, ktorí napríklad pendlujú popri práci z okresu do okresu.

Igor Matovič ale popri rokovaní vlády na tlačovej besede oznámil dôležitý fakt. Ľudia, ktorí sa budú chcieť pohybovať v okresoch, kde sa koná druhé kolo (v 45 okresoch- pozn. redakcie), potrebujú nový test. Druhé kolo sa netýka Bratislavy, Košíc a ďalších 25 okresov. Od pondelka začnú fungovať aj mobilné odberové miesta s antigénovými testami. Budú však len v okresoch, kde neprebehlo 2. kolo. Správu budeme aktualizovať po zverejnení uznesenia vlády.

Režim na hraniciach

Čo sa týka režimu na hraniciach, ten by sa mal po 15.11 sprísňovať, zatiaľ nie je presne jasné, v akej miere. Minister vnútra Roman Mikulec na tlačovej besede popri rokovaní vlády avizoval, že by sa mohli vyčleniť hraničné priechody pre ľudí s už negatívnym testom a pre ľudí, ktorí sa ešte len idú otestovať antigénovými testami.

K hraniciam naďalej zasadajú experti. “Opatrenie nechceme urobiť iba lokálne, ale po dohode s ostatnými krajinami, aby sme čo najviac zabezpečili plynulosť na hraničných priechodoch,” vysvetlil Mikulec. V súvislosti s testovaním na hraniciach musia podľa ministra zvážiť napríklad, či budú niektoré hraničné priechody určené iba na testovanie antigénovými testami a ďalšie pre tých, ktorí sa vedia preukázať PCR testom. Záleží to aj na kapacitách zdravotného personálu.

Výsledky doterajších kontrol dodržiavania zákazu vychádzania podľa ministra polícia vyhodnotila hlavne vo vzťahu k pokutám a priestupkom. Pripomenul, že občania majú nosiť so sebou originál certifikátu z plošného testovania.