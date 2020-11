Čo v prípade, že stratíte certifikát o negatívnom výsledku? Minister obrany Jaroslav Naď to vidí jasne

Ak niekto platný certifikát s negatívnym výsledkom stratí, alebo sa mu inak poškodí a výsledok je nečitateľný, má podľa ministra obrany Jaroslava Naďa dve možnosti, aby nestratil výhodu – buď absolvovať PCR test, alebo sa ísť otestovať v druhom kole plošného testovania. Pokiaľ ale neabsolvujete do druhého kola PCR test, platia pre vás rovnaké pravidlá ako pre tých, čo sa testovania nezúčastnili. To znamená, že platí nasledovné.

Ak ste plošné testovanie ani PCR test neabsolvovali, platí pre vás zákaz vychádzania. To znamená, že z domu môžete vyjsť jedine v prípade cesty do najbližšieho obchodu, drogérie a lekárne, predajňu krmív pre zvieratá prípadne ísť k lekárovi alebo natankovať. Rovnako môžete ísť vyvenčiť psa ale len do 100 metrov od bydliska a tiež môžete absolvovať pohreb, krst a uzavretie manželstva. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.