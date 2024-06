Pozrite sa, ako volili ľudia v Európe: V tejto krajine spôsobili voľby rozpad parlamentu, inde sa prekvapenia nekonali

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 27,81 percenta hlasov. Nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta) a hnutie Republika (12,53 percenta).

Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii. Voľby sa však konali v celej Európe a prinášame vám prehľad, ako sa volilo vo zvyšných krajinách.

Väčšinou bez prekvapení

Voľby do Európskeho parlamentu sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok sa začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa skončili v nedeľu večer. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýšil o 15.

Vo voľbách vo Francúzsku vyhrala pravicová strana Národné zduženie Marine Le Penovej (32 percent) a zdrvujúcu tak porazila Centristickú stranu Obroda súčasného prezidenta Emmanuela Macrona (približne 15 percent). Francúzsky prezident preto oznámil, že rozpúšťa dolnú komoru parlamentu a vyzval na nové parlamentné voľby, informuje France 24.

V Česku vyhralo hnutie ANO českého expremiéra Andreja Babiša so ziskom 26,14 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s 22,27 percentami. Celkom vo voľbách uspelo sedem politických zoskupení. Volebná účasť dosiahla 36,45 percent, čo je najviac v histórii eurovolieb v ČR. Výsledky v nedeľu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).

V Španielsku vyhrala konzervatívna pravicová Ľudová strana (PP) so ziskom 22 mandátov. Druhá skončila Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza, ktorú budú zastupovať v europarlamente 20 poslanci. Krajne pravicová Vox získala šesť mandátov, ukazujú po sčítaní 99,59 percenta hlasov predbežné výsledky.

V Belgicku vyhrala Európska ľudová strana (EPP), nasledovaná socialistami a demokratmi (S&D) a liberálmi z Obnovme Európu (RE). Vyplýva to z prvých oficiálnych výsledkov eurovolieb, ktoré v noci z nedele na pondelok zverejnil europarlament.

Vo voľbách v Maďarsku zvíťazila strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, ktorá však nedosiahla taký dobrý výsledok ako pred piatimi rokmi. Ukázali to v nedeľu pred polnocou čiastkové výsledky. V severských štátoch EÚ si polepšili ľavicové a zelené strany, zatiaľ čo podpora krajne pravicových strán tam klesla. Ukazujú to oficiálne výsledky.

Nacionalistická strana Nová flámska aliancia (N-VA) je pravdepodobným víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Belgicku. Tie sa konali zároveň s voľbami do regionálnych parlamentov a do Európskeho parlamentu (EP). Ich výsledok prinútil premiéra Alexandra De Crooa podať demisiu. Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Rakúsku zas podľa očakávaní zvíťazila pravicová populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ).

V Slovinsku sa víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) podľa očakávaní stala konzervatívna opozičná Slovinská demokratická strana (SDS). Tento člen Európskej ľudovej strany (EPP) dostal 30,8 percenta hlasov a v EP obsadí štyri kreslá, vyplynulo v noci na pondelok z takmer úplných výsledkov.

V Nemecku zvíťazili s jasným náskokom kresťanskí demokrati z CDU/CSU. Získali 30,0 percenta hlasov. Druhá skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 15,9 percenta, vyplýva z oficiálnych výsledkov zverejnených v pondelok skoro ráno.