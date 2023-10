Pozor na obmedzenie premávky na tomto úseku R1: Od zajtra rána do utorka večera počítajte s touto uzáverou

Rýchlostná cesta R1 pri križovatke Hronský Beňadik v okrese Žarnovica bude od pondelkového rána do utorkového večera čiastočne uzavretá. Dôvodom je oprava vozovky.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozornila vodičov na obmedzenie premávky na úseku R1 od 30. októbra od 7:00 do 31. októbra do 18:00. Uzavretý bude ľavý jazdný pás v dĺžke tristo metrov v kilometri 87,567 – 87,867 v pomalom jazdnom pruhu v smere z Banskej Bystrice do Bratislavy.

„Doprava bude vedená vo voľnom (rýchlom) jazdnom pruhu,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Diaľničiari zároveň vyzývajú motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami a najmä rešpektovali rýchlostné limity.