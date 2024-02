Povedal, že má šťavnaté stehná: Romana Tabák opisuje sexuálne obťažovanie poslancom Pročkom, ten to odmieta

Bývalá poslankyňa Romana Tabák, ktorú do parlamentu dostal Igor Matovič, obvinila jedného zo svojich poslaneckých kolegov z obťažovania. Jozef Pročko, taktiež z bývalého hnutia OĽANO, mal mať na jej adresu sexistické poznámky o „šťavnatých stehnách“. Tabák sa k incidentu vyjadrila na sociálnej sieti po tom, ako dala svojim sledovateľom priestor na otázky. Pročko jej obvinenia odmieta.

Bývalá tenistka otvorila tému sexuálneho obťažovania po tom, ako jej jeden zo sledujúcich položil priamu otázku: „Šťavnaté stehná? Je to pravda, že vás Pročko obťažoval? Video koluje po TikToku.“

Ide o video, ktoré zobrazuje incident Pročka s iným poslancom parlamentu, ktorý ho konfrontoval s jeho vyjadreniami na adresu Romany Tabák. Pročko na jeho slová reagoval rozčúlene a odišiel.

Potvrdila, že ju obťažoval

Tabák, ktorá je známa vyjadreniami na najrozličnejšie témy, sa odpovedi nebránila a ľuďom opísala incident, ktorý sa mal podľa jej slov odohrať v roku 2021. „Na Bôriku na parkovisku, keď som išla domov, pýtal sa, ako to mám rada, že určite mám rada sex, že aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne, bol ako zmyslov zbavený, smradľavý. Až mi bolo zle,“ odpovedala.

Incident mal podľa jej slov riešiť aj Úrad vlády Slovenskej republiky. Aj keď nikoho konkrétneho nechcela menovať, dodala, že jej dotyčné osoby povedali, že „je tým známy, že má s tým problém a nie som jediná. Ale v parlamente som o tom hovorila medzi kolegami a vie o tom veľa ľudí.“

Tabák tiež uviedla, že sa jej Pročko ospravedlnil, avšak v politike podľa nej nemá čo robiť.

Pročko obvinenia popiera

Jozef Pročko na svojej sociálnej sieti vyjadrenia niekdajšej kolegyne poprel. Podľa neho si túto otázku navyše položila sama a aj si na ňu odpovedala.

„Nie je to pravda, no priznávam sa k jednej veci. Počas jednej schôdze sme mali jeden z mnohých konfliktov, kedy som reagoval na jej absurdné vyjadrenia a nesúhlasil som s ňou. Povedala mi, že som primitív, ktorý skrachoval a nevie hrať divadlo, tak teraz robím divadlo v parlamente,“ napísal.

Dodal tiež, že jeho reakcia na jej slová bola ostrá a o stehnách naozaj padla zmienka. „Povedal som jej, že ona s jej postavou a stehnami tiež radšej mala robiť sumo. Hneď som sa jej však ospravedlnil. Čo Tabák aj priznala.“

Jedna z najvýraznejších tvárí okolo Igora Matoviča však poprela, že by Romane Tabák niekedy dával návrhy, alebo ju obťažoval. Tvrdí, že by mu to v živote nenapadlo a že Tabák od prvej chvíle nepatrila v klube medzi jeho šálku kávy.

Jozefa Pročka si zastali aj jeho kolegovia. Podľa Michala Šípoša sa nikdy na žiadnej z koaličných rád neriešilo obťažovanie nikoho z koalície ani opozície, a to, čo tvrdí Romana Tabák, označil za klamstvo.

„Jožko vždy vedel Romanu upratať za jej bludy. Súčasné obvinenie R. Tabak pokladám za neférový útok a klamstvo, ktoré Romana rada šíri. Prečo odrazu teraz, keď sa rieši Dankova sexuálna dovolenka v Dubaji, si spomenula? Kladiem si otázku, nie je Romanka zneužívaná SNS? Nie je to preto, lebo je to Dankova objednávka, za dobré miesto na kandidátke do Eurovolieb?“ povedal Tomáš Šudík.