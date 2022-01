Poučte sa z chýb ostatných a určite ich nepozerajte: Toto je 10 najhorších filmov roku 2021

Rok 2021 priniesol množstvo dlho očakávaných snímok do kín aj na streamovacie služby. Niektoré divácke očakávania splnili, iné boli, pravdupovediac, sklamaním. A čo neprekvapí, videli sme aj niekoľko prepadákov a nevyužitých potenciálov.

A tak, ako rôznorodé sú naše predchádzajúce rebríčky filmov a seriálov, ktoré nás v roku 2021 zaujali najviac, rovnaký je aj ten nasledujúci. Tentokrát sme dali dohromady desiatku filmov, ktorým sme verili, že uspejú, no napokon boli sklamaním. Víťaz bol tento rok ale viac-menej jasný.

Poznámka: Percentuálny údaj pri názve filmu udáva hodnotenia z webu ČSFD, podľa ktorých sme náš výber filmov za rok 2021 aj zoradili.

Black Widow – 63 %

Disney filmový štart 4. fázy svojho unikátneho konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) kvôli pandémii odkladal rok. Fanúšikovia boli vo vytržení, pretože verili, že prvá sólovka o jednej z dôležitých postáv tímu Avengers vysvetlí mnohé okolnosti jej charakteru. Osud Black Widow spečatili (a nadobro ukončili) tvorcovia v snímke Avengers: Endgame, tento film bol však posledným klincom do jej rakvy.

Mohol to byť úspech, no napokon sa stal presný opak a tento celovečerák bol napokon úplne zbytočný. Je to škoda, pretože potenciál mal. Black Widow tak zrejme po jednom zhliadnutí skončí v mysliach divákov zapadnutý prachom.

Venom 2: Carnage prichádza (Venom 2: Let There Be Carnage) – 57 %

Aj na pokračovanie úspešnej komiksovky Venom z dielne štúdia Sony si skalní fanúšikovia kvôli pandémii museli počkať o čosi dlhšie. Sľubný štart v podobe jednotky, ktorá oplývala nielen vymakanými akčnými scénami a aj nevtieravým humorom, však druhý diel nedokázal využiť vo svoj prospech. Tvorcovia sa síce snažili, ale očividne len veľmi málo.

Venom 2: Carnage prichádza tak bol sklamaním pre mnohých, aj keď v konečnom dôsledku o zlý film vôbec nešlo. Jeho najväčším problémom bol neskúsený režisér, pre ktorého išlo až o príliš veľké sústo. Andy Serkis je predsa len viac hercom ako filmárom.

Chaos (Chaos Walking) – 53 %

Spisovateľ Patrick Ness vytvoril v roku 2008 zaujímavú a medzi čitateľmi aj náležite obľúbenú trilógiu, ktorá si filmové spracovanie doslova pýtala. Existuje však len veľmi málo prípadov, kedy sa knižku podarí adaptovať naozaj dobre. A tento prípad to rozhodne nebol.

Film Chaos Walking vychádza z prvého dielu knižnej trilógie a sfilmované mali byť aj jej zvyšné dve časti. Z plánov ale napokon vzišlo, keďže už pri produkcii “jednotky” sa museli niektoré pasáže pretáčať a s výsledkom neboli spokojní ani manažéri štúdia Lionsgate, ktoré ho produkovalo. Keď sa k tomu pridali aj nepriaznivé recenzie divákov i kritikov, bolo viac-menej rozhodnuté. Má to solídne herecké obsadenie – Tom Holland (MCU Spider-Man, Avengers: Endgame), Daisy Ridley (Star Wars VII – IX) či Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story), no to je tak všetko.

Armáda mŕtvych (Army of the Dead) – 52 %

Návrat ku koreňom, ktoré ho preslávili. Aj takýchto prívlastkov sa pred premiérou dočkal film režiséra Zacka Snydera (Justice League), ktorým sa vrátil k žánru, ktorý z neho spravil uznávaného režiséra. No zatiaľ čo jeho remake zombie hororu Úsvit mŕtvych (Dawn of the Dead) kritici i diváci doslova velebili do nebies, projekt pre streamovaciu platformu Netflix doslova zniesli pod čiernu zem.

Armádu mŕtvych mnohí označili za totálny odpad plný otravných postáv a nevkusu. Dovolíme si dokonca tvrdiť, že ide o jeden z najhlúpejších filmov, aké Netflix tento rok svojim predplatiteľom predstavil. Škoda, aj toto mohlo dopadnúť o level lepšie. Zdá sa ale, že Snyderovi už s dobrými nápadmi odzvonilo.

Space Jam: Nová legenda (Space Jam: A New Legacy) – 47 %

Áno, vieme – o tomto filme nikto nepredpokladal, že by mohol vziať rebríčky úspešnosti doslova útokom. Ale malá viera v nostalgiu tam bola.

Obľúbené kreslené postavičky z Looney Tunes sa opäť dostávajú na basketbalové pole, tentokrát im však garde nerobí legenda Michael Jordan, ale LeBron James. No a to je tak všetko, čo sa o tomto filme oplatí vyrieknuť. Už čoskoro ho uvedie aj streamovacia platforma HBO GO, pokiaľ sa ale dá, vyhnite sa jej a venujte čas nejakému zmysluplnejšiemu filmu. Toto za vašu pozornosť skutočne nestojí.

Halloween zabíja (Halloween Kills) – 47 %

A opäť jeden nevyužitý potenciál. Keď štúdio Universal Pictures oznámilo, že plánuje do kín priniesť ďalšie pokračovanie kultovej hororovej série Halloween, skalní fanúšikovia takmer dostali zástavu srdca. Ich obavy boli na mieste – séria, v ktorej vyšli len pôvodné (a prvé) dva filmy, totiž už bola vyžmýkaná natoľko, že čokoľvek ďalšie ju len mohlo ešte viac pochovať. Tvorcovia ale prišli s ambicióznym plánom. Odignorovali všetky pokračovania, ktoré po prvom Halloweene z roku 1978 vznikli (bolo ich celkovo 7 + 2 remaky) a novým filmom Halloween v roku 2018 nadviazali na úplne prvý diel. Skončilo sa to úspechom a oznámením výroby ďalších dvoch pokračovaní – Halloween Kills a Halloween Ends.

Prvý menovaný sme videli tento rok, ten druhý už radšej ani vidieť nechceme. Sľubne rozbehnutý štart novej trilógie v Halloween zabíja tvorcovia úplne pochovali hlúpou zápletkou, ktorú nezachránili ani staré známe tváre z pôvodného Halloweenu. Tomuto sa hovorí najzbytočnejšie pokračovanie série, pri ktorom sa aj Halloween 6: Prekliatie Michaela Myersa (Halloween: The Curse of Michael Myers) javí ako vydarené pokračovanie. A to má ešte nižšie hodnotenie ako Kills.

Wonder Woman 1984 – 47 %

Už prvý diel filmovej sólovky pre obľúbenú superhrdinku z dielne komiksového vydavateľstva DC nebol tak úplne ternom, no uvedomujúc si potrebu rozširovať svet konceptu DC Extended Universe (DCEU), prišlo štúdio WarnerBros. aj so sequelom, ktorý divákov vrátil naspäť v čase do 80. rokov.

Na režisérsku stoličku si opäť sadla Patty Jenkins, ktorá ale tentokrát na plnej čiare prehrala. To, čo fungovalo v jednotke, už v sequeli nefunguje a celé to stojí a padá len na výzore hlavnej predstaviteľky Gal Gadot, ktorá je v kostýme Wonder Woman doslova na zjedenie. Škoda, už to totiž vyzeralo, že koncept DCEU sa podarilo vymaniť zo spárov neúspechu. Takto sa to ale nerobí.

Špirála: Saw pokračuje (Spiral: From the Book of Saw) – 46 %

V podstate ten istý prípad ako Halloween o pár riadkov vyššie. Hororová séria Saw sa kedysi tešila z nemalých zárobkov. Keď ju ale 8. dielom s názvom Jigsaw v roku 2017 ukončili, štúdio Lionsgate hľadalo spôsoby, ako sa do tohto sveta ešte pozrieť a zarobiť na tom ďalšie milióny.

Nový tím tvorcov dostal nápad – reštartovať celú sériu a začať nanovo. Zmenili názov, v ktorom len pripomenuli, o čo sa budú opierať a koncept bol viac-menej na svete. Špirála: Saw pokračuje tak je, ale aj nie je ďalším pokračovaním série Saw, pretože sa dá sledovať aj samostatne, no skalní fanúšikovia si to budú vedieť poskladať dohromady. V tomto prípade sa ale dalo očakávať, že na originál z roku 2004 (mimochodom, sólovo ním debutoval novodobý hororový majster James Wan), sa to chytať nebude. Ani zárobkom. Prvý film Saw zarobil neuveriteľných takmer 104 miliónov dolárov a štúdio stál len 1,2 milióna. Tomu sa hovorí parádny úspech.

Music – 40 %

Známa speváčka, textárka a producentka Sia ako režisérka? Nuž, nie zlá predstava. Akurát, keby to vedela.

Jej filmový debut Music, ktorý si nielen režírovala, ale aj produkovala a aj scenáristicky zastrešila, totiž vyvolal vlnu znepokojenia a pobúrenia, keďže rozpráva o veľmi citlivej téme – o autistickom dievčati. Mimochodom, túto dievčinu stvárnila tanečníka a herečka Maddie Ziegler, ktorá sa preslávila v účinkovaní klipov speváčko-režisérky. Tento muzikál a prvý celovečerný film slávnej austrálskej hviezdy ale viac-menej zapadol prachom, pretože bol vlastne o ničom. Divákov najviac naštvalo to, že postavu autistického dievčaťa nehrala skutočná dievčina s autizmom. A tu celá sláva filmu končí. Rovnako zabudnuteľný film, ako všetky tu spomenuté.

Home Sweet Home Alone – 11 %

Ďalšie pokračovanie kultovej vianočnej komédie Sám doma (Home Alone)? S inými hercami a navyše s ambíciou tvorcov hovoriť o filme ako remaku? Nie, nie, toto už pri vymyslení nápadu, ktorý ešte ani nebol na papieri, nemohol nikto myslieť vážne. Nuž, ale stalo sa. Rok 2021 ukázal nielen nové varianty koronavírusu, ale aj nového Kevina, ktorým je teraz chlapec s menom, ktoré ani nestojí za zmienku.

Ak k nám príde streamovacia služba Disney+, dajte si pozor, aby ste omylom nestlačili pri tomto filme tlačidlo Play. Môžete totiž utrpieť ujmu na kultúrnom zdraví. Home Sweet Home Alone je film, ktorý by mal byť vymazaný zo všetkých možných databáz.