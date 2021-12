Spaľovač mŕtvol aj erotický triler plný sexuálnych orgií: 10 filmov, o ktorých ste nevedeli, že sú vianočnými

Svetová kinematografia ponúka divákom mnohé vianočné filmy, ktoré tematicky vznikli práve preto, aby sme ich sledovali počas najkrajších sviatkov roka. Potom sú tu ale aj také, ktoré na prvý pohľad takými byť nemajú a Vianoce spomínajú len veľmi okrajovo. No a zabudnúť nesmieme ani na tie, ktoré sa vo vianočnom období odohrávajú, no ich tvorcovia ich za vianočné filmy neoznačujú. A aj takýmto filmom sa budeme venovať v dnešnom článku.

Sú alebo nie sú vianočnými? To je otázka, ktorá dlhé roky trápi milovníkov filmov pri niektorých vybraných snímkach. Niektorí ich za vianočné považujú, iní hovoria, že v nich najkrajšie sviatky roka nezohrali výraznú úlohu a ich zasadenie do tohto obdobia je len akýmsi doplnkom.

Áno, je pravdou, že to, že sa niečo odohráva počas Vianoc, ešte z filmu vianočný nerobí. Každopádne ale ide aspoň o iný druh filmovej zábavy, ktorý v mnohých divákoch vyvoláva iné pocity, než tie tradičné a televíziami neustále opakované reprízy známych sviatočných snímok.

V dnešnom článku sme sa preto rozhodli vybrať desiatku filmov, ktoré za vianočné mnohí nepovažujú, no v skutočnosti tak trochu vianočnými sú. Alebo nie? To nechávame aj na vašom posúdení, keďže táto debata môže byť naozaj rozsiahla a môže priniesť viaceré závery.

Smrtonosná pasca (Die Hard)

Každoročnú debatu o tom, či prvá Smrtonosná pasca je alebo nie je vianočným filmom, ukončíme, snáď aspoň pre tento rok, tým, že je. Alebo sa teda na tom aspoň dohodnime. Aj keď ide totiž o snímku plnú explózií a akčných scén, žiadnemu divákovi nesmie uniknúť fakt, že celým filmom (mimochodom, bol nominovaný na 4 Oscarov!) sa nesie vianočná atmosféra, ako v asi žiadnom inom akčnom filme.

Batman sa vracia (Batman Returns)

Mnohí jeho fanúšikovia ani nevedia, že za prvými dvoma vydarenými filmovými adaptáciami Batmana stál práve milovník „temna“ a „počernejšej atmosféry“ Tim Burton. No zatiaľ čo prvý z roku 1989 nebol tak úplne podľa jeho predstáv, pri pokračovaní s názvom Batman sa vracia už od štúdia dostal väčšiu voľnosť. To je napokon možné si všimnúť aj vo finálnom zostrihu snímky – nesie sa v nej totiž typický Burtonov rukopis.

V tomto filme sa ochranca Gothamu – Bruce Wayne/Batman (stvárnil ho Michael Keaton) – počas vianočných sviatkov musí postaviť novému nepriateľovi prezývanému Tučniak/The Penguin (stvárnil ho Danny DeVito). Ten práve na Vianoce v uliciach plných strachu a kriminality rozpúta hotové peklo.

Smrtonosná zbraň (Lethal Weapon)

Keď Smrtonosná pasca, tak aj Smrtonosná zbraň. Schválne, viete, ktorý z týchto filmov prišiel do kinosál skôr? Toto je vec, ktorú ovláda každý správny filmový fanúšik, ktorý zároveň aj pomerne často každý rok (rovnako ako v prípade Pasce) polemizuje o tom, či je Zbraň vianočný film alebo nie.

Aj tu si teda dovolíme debaty aspoň pre tentokrát ukončiť, pretože my hovoríme, že áno. Smrtonosná zbraň – opäť aj keď väčšina deju filmu Vianoce nijak nepripomína – odohráva sa počas sviatkov a je teda skvelou voľbou pre tých, ktorí nechcú v telke pozerať len presladené rozprávky. Rovnako ako Pascu, aj Zbraň si užijú všetci – navyše ide o filmy, ktoré by mal každý správny filmový divák vidieť aspoň raz za život.

Osvietenie (The Shining)

Kultová kniha, kultový horor, kultový Stanley Kubrick a spravili z príbehu Stephena Kinga doslova kultový fenomén. Horor Osvietenie je čímkoľvek len nie vianočným filmom. Vzhľadom ale na to, že sa odohráva v prostredí odľahlého hotela a počas mrznúcej zimy, kedy všetko zasypal sneh a zlo čaká na to, aby ukázalo svoju pravú tvár, dostáva Osvietenie prívlastok „vianočný film“ pomerne často. A skutočne právom. Vianočných hororov nie je veľa a ak by sme mali vybrať len jeden z tých najlepších, práve tento by bol na prvom mieste.

Spaľujúca vášeň (Eyes Wide Shut)

V predvianočnom období sa odohráva aj Kubrickov posledný film, ktorého premiéry sa slávny režisér už nestihol dožiť. Erotický thriller, ktorému na chuť neprídu všetci diváci, po zhliadnutí do vašich životov prinesie dávku erotična a zmysluplnej vášne, čo sú veci, ktoré by sa zo životov partnerov nemali vytrácať ani počas Vianoc.

Zámožný newyorský lekár William (hrá ho Tom Cruise) pomaly upadá s manželkou Alice (stvárnila ju Nicole Kidman) do vzťahového stereotypu. Toto všetko ale nečakane naruší priznanie jeho manželky, ktorá by bola ochutná svoj doterajší život opustiť len pre obyčajné sexuálne radovánky s niekým iným než s jej mužom. Žiarlivosťou trýznený William sa preto nechá zlákať a zavíta na utajené luxusné orgie, na ktorých sa účastníci v karnevalových maskách oddávajú záhadnému sexuálnemu rituálu. To odštartuje sériu zvláštnych náhod a nečakaných udalostí.

Iron Man 3

Ako je možné, že jedinečný filmový koncept Marvel Cinematic Universe (MCU) ešte nepriniesol žiaden typický vianočný komiksový film? Zrejme je to preto, že superhrdinovia MCU majú v drvivej väčšine celovečerákov iné starosti než oslavu sviatkov.

Pravda je ale taká, že jeden z viac ako dvadsiatky filmov, ktoré do tohto konceptu patria, z nich vyčnieva. Tretí celovečerný Iron Man totiž svet (opäť raz) zachraňuje pred zlom práve počas vianočných sviatkov. Ak teda hľadáte ideálneho spoločníka na trávenie Vianoc spomedzi komiksových filmov, dajte si všetkých troch Iron Manov v rade za sebou, alebo pokojne aj všetkých dostupných 25 filmov MCU.

Spaľovač mŕtvol

Jedného zástupcu vyberáme aj z česko-slovenskej kinematografie. A aj keď by sme mohli vybrať ktorýkoľvek iný, pretože adeptov je skutočne dosť, vybrali sme jeden naozaj výnimočný kúsok. Oceňovaný horor Spaľovač mŕtvol sa opäť síce väčšinu deja počas Vianoc neodohráva, niekoľko minút z neho však áno. A to z neho robí zaujímavého adepta na nezvyčajný sviatočný film.

Veríme, že túto klasiku, ktorá je vlastne akousi alegóriou na genocídu Židov, netreba bližšie predstavovať. Je to jeden z klenotov domácej kinematografie, o ktorom sa učí nielen na filmových školách, ale niekde aj v rámci hodín dejepisu. Každý správny filmový fanúšik by ho mal taktiež vidieť. Či si na to zvolíte práve sviatočné vianočné obdobie, nechávame na vás.

Nožnicovoruký Edward (Edward Scissorhands)

Tim Burton má sviatky veľmi rád, čoho dôkazom je hneď niekoľko jeho filmov. Dlhoročné polemiky sa vedú aj o kultovom animáku Predvianočná nočná mora (A Nightmare Before Christmas), pri ktorom sa diváci nevedia dohodnúť, či ide o vianočný alebo halloweensky film. A podobne je to vlastne aj s Nožnicovorukým Edwardom.

Ani tento film sa po väčšinu svojho deja počas Vianoc neodohráva, záver ale áno, čo z neho robí perfektnú snímku, ktorú ale mnohé slovenské televízie na konci roka ignorujú. A inak to nebude ani tento, aj keď ide o tematicky vhodný film.

Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)

Až 9 filmov zo sveta Harryho Pottera môžu slovenské televízie v tomto období vysielať, no nejak na to kašlú. Práve príbeh o čarodejníkovi s jazvou v tvare blesku na čele je na sviatky radosti a pokoja ako stvorený, dovolíme si dokonca tvrdiť, že hneď prvý diel je dokonca najviac vianočným filmom zo série. Ak si ho ale chceme vychutnať, musíme sa spoliehať skôr na streamovacie služby. Kompletného Pottera nájdete na HBO GO v troch jazykových verziách (vrátane tej slovenskej) a aj keď v tomto prípade odporúčame len jednotku, všetkým Potteromaniakom je jasné, že len pri tomto jedinom to nezostane. A ozaj, 1. januára 2022 pribudne nový špeciál, v ktorom sa stretnú hlavní hereckí predstavitelia z filmu pred kamerami pri príležitosti osláv 20. výročia premiéry Kameňa mudrcov.

Americké psycho (American Psycho)

Áno, vieme, toto je čokoľvek, len nie vianočný film, vzhľadom na všetky brutálne vraždy, ktoré hlavný hrdina v trvaní celej snímky vykoná. Spomínate si ale na scénu počas vianočného večierku, kde si postava Christiana Balea premyslí jeho ďalšiu vraždu? A presne pre tento moment je pre niekoho Americké psycho skvelým vianočným hororom. Samozrejme, môžete nesúhlasiť.