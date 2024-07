Potvrdili veľký objav: Na Mesiaci na nachádza obrovská jaskyňa, na toto by nám mohla poslúžiť

Tím vedcov potvrdil, že na Mesiaci, neďaleko od miesta, kde pred 55 rokmi pristáli americkí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin, je jaskyňa, ktorá by mohla poslúžiť ako základňa pri budovaní trvalo obývateľných základní. V článku publikovanom v časopise Nature Astronomy vedci súčasne predpokladajú, že takýchto jaskýň môžu byť na Mesiaci stovky.

Ako informovala agentúra AP, tím pod vedením Talianska v pondelok oznámil, že existujú dôkazy o veľkej jaskyni, ktorá sa nachádza v blízkosti Mora pokoja (Mare Tranquillitatis), len 400 kilometrov od miesta pristátia Apolla 11.

Mesačné moria neobsahujú vodu. Vznikli približne pred 3,9 až 3,2 miliardami rokov, keď dná obrovských paniev na Mesiaci zaplnila tekutá láva, ktorá časom stuhla. Moria sú jediným povrchovým útvarom na Mesiaci, ktorý je bez problémov pozorovateľný voľným okom zo Zeme.

Moria nesú ďalšie stopy minulej sopečnej činnosti: meandrovité brázdy, malé sopečné dómy, kužele a kaldery.

Výskumníci analyzovali radarové merania uskutočnené sondou NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, ktoré odhaľujú iba počiatočnú časť podzemnej dutiny. Odhadujú, že je najmenej 40 metrov široká a desiatky metrov dlhá.

