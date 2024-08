Posledná šanca na dovolenku snov v hodnote 7000 €: Stačí splniť tieto tri podmienky a môžeš ísť, kam len chceš

Rád cestuješ a užívaš si pohodlie hotelov, no nemáš na to dostatok finančných prostriedkov? Máme pre teba TOP ponuku: pošleme ťa, kam len budeš chcieť a dáme ti na to 7-tisíc eur.

Ak si vždy túžil spoznávať exotické krajiny, no nikdy si na vzdialenejšie destinácie nevedel nájsť financie vo svojom rozpočte, máme pre teba lákavú ponuku. Zaplatíme ti dovolenku snov v hodnote 7 000 eur.

To jediné, čo pre to musíš spraviť, je zapojiť sa do našej Premium súťaže, splniť podmienky a zbaliť kufre. Voľba cieľovej destinácie, kde si budeš užívať dovolenku snov je pritom čisto na tebe.

Všetkým členom nášho Premium predplatného teraz totiž okrem hodnotného obsahu a rôznych benefitov, prinášame aj množstvo exkluzívnych súťaží – a takáto tu ešte nebola.

Dôležité je ale splniť podmienky a stihnúť to do 1. septembra 2024. Čo teda treba spraviť? maj aktívne alebo si aktivuj členstvo PREMIUM do 1. septembra 2024 do 23:49;

sleduj instagramový účet Startitup;

označ niekoho, koho na túto dovolenku snov vezmeš so sebou.

Stať sa členom našej Premium rodiny je naozaj jednoduché, navyše stále platí zvýhodnená cena 3,99 €/mesiac, takže stačí kliknúť sem a potom na súťažný príspevok nižšie, a potom už len čakať, či sa na teba usmialo šťastie.

Víťaza budeme žrebovať už 2. septembra a po vylosovaní budeme potrebovať tvoju e-mailovú adresu, aby sme mohli overiť, či je tvoje členstvo platné.