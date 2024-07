Populárny platobný systém prichádza na Slovensko, tešiť sa už môžu klienti tejto banky. Pozrite sa, ako bude fungovať

Platobný systém, ktorý ľuďom umožňuje bez problémov a rýchlo poslať peniaze, prípadne vybrať hotovosť bez použitia fyzickej karty – takto by sa dal v skratke definovať Blik, ktorý prichádza na Slovensko. V Poľsku sa stal od roku 2015 mimoriadne populárny a ako teraz informuje portál Živé, známa je už aj prvá banka, ktorá s ním u nás bude spolupracovať.

O systéme Blik sme vás prvý raz informovali ešte vo februári tohto roka. Hlavnou výhodou má byť jednoduchosť používania a šírka uplatnenia jeho služieb. Klienti si pri online platbách, výberoch peňazí z bankomatov, či rôznych prevodoch v aplikácii vygenerujú časovo obmedzený kód, ktorý následne do potrebného zariadenia zadajú. Platba by mala prebehnúť takmer okamžite.

Ako sme spomínali, Blik získal veľkú popularitu napríklad u našich severných susedov. Čo sa týka nášho trhu, služba by mala byť zatiaľ dostupná iba na webe a u vybraných predajcov, no dá sa predpokladať, že postupne prejde aj do kamenných predajní tak, ako to je v Poľsku.

Ako uvádza oficiálny web služby, v máji tohto roka Blik definitívne dokončil vstup na slovenský trh prostredníctvom kúpy a transformácie spoločnosti Viamo. Ešte dôležitejšou informáciou je to, že Blik konečne potvrdil spoluprácu s prvou slovenskou bankou. Je ňou Tatra banka, ktorej klienti by mali využívať rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie platby už čoskoro. Presný termín zatiaľ známy nie je, no hovorí sa o horizonte niekoľkých mesiacov.

Pribudnú zrejme aj ďalšie banky

Práve Tatra banka ako jedna z mála vo februári pre HN potvrdila, že bude mať o spoluprácu záujem. Ako ďalší sľubný záujemca sa javila mBank, pričom ostatné banky v tom čase kooperáciu vylúčili.

Blik je však v budúcnosti spolupráci otvorený, o čom svedčia aj slová jeho zástupcu. „Blik je otvorený spolupráci so všetkými účastníkmi trhu a jeho cieľom je vytvoriť univerzálne platobné riešenie dostupné pre klientov všetkých bánk. Práce na ďalších implementáciách pokračujú a čoskoro oznámime ďalšie partnerstvá,“ uviedol generálny riaditeľ Blik SK Ľubomír Požgay.