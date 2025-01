Populárny McDonald’s mieri do ďalšieho mesta, otvoriť tu má svoju prvú reštauráciu. Obyvatelia si však budú musieť počkať

McDonald’s patrí medzi najpopulárnejšie fastfoodové reťazce na svete, pričom inak to nie ja ani na Slovensku. Jeho ponuka sa na tuzemskom trhu teší obľube zákazníkov, a tak nie je prekvapením, že sa im chce priblížiť čo najviac. Robí tak prostredníctvom nových prevádzok, ktoré mieria tiež do lokalít, kde doteraz nefigurovali. Platí to aj o Leviciach.

Sieť rýchleho občerstvenia v súčasnosti najzásadnejšie absentuje na južnom a východnom Slovensku, čo sa zrejme pokúsi zmeniť už v najbližších rokoch. Vlani zástupcovia spoločnosti avizovali, že novej reštaurácie by sa mohli dočkať, okrem iného, aj Levice. Ako však teraz informuje portál MY Levice, nemusí to byť tak skoro, ako si možno mnohí pôvodne mysleli.

O príchode McDonald’s na svojej sociálnej sieti svojho času informoval aj samotný primátor Levíc Ján Krtík. Konkretizoval, že vyrásť by mal v areáli hypermarketu Tesco na severe mesta. Hovorilo sa o tom, že nahradí tamojší autobazár. Spoločnosť Tesco Store ešte v júni minulého roka požiadala o zmenu územného plánu. Spolu s reštauráciou sa počíta aj s vetvou pre McDrive a parkovaním pre necelé štyri desiatky vozidiel.

Podľa najnovších zistení portálu však oficiálny proces ide pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo. „V súvislosti s plánovanou výstavbou McDonald’s v súčasnosti prebieha ešte len obstarávanie zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Levice,“ uviedla pre portál zástupkyňa mestského úradu v Leviciach.

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a následne žiadosť o vydanie stavebného povolenia budú môcť kompetentní podať až po tom, ako v územnom pláne reštrukturalizuje funkčné plochy v území s občianskou vybavenosťou a verejnými parkoviskami. Celú vec čaká tiež verejné prerokovanie. V súčasnosti je náročné odhadnúť, ako dlho by mohol celý tento proces trvať. Hovorkyňa siete McDonald’s uviedla, že výstavba je naplánovaná až v najbližších rokoch.

„Výstavba v Leviciach je naplánovaná až v nasledujúcich rokoch a nakoľko je pred nami ešte potrebná povoľovacia a stavebná administrácia, je predčasné sa aktuálne vyjadrovať bližšie ku konkrétnym termínom,“ uzatvorila pre My Levice Lucia Poláčková.