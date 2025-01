Populárna sieť rýchleho občerstvenia konečne otvorí svoju prvú prevádzku v Prahe. Mala by prísť aj na Slovensko

V uplynulom roku sa rozhýbal aj česko-slovenský trh v oblasti rýchleho občerstvenia. Dlhé roky je u nás lídrom McDonald’s, ktorého dopĺňajú franšízy ako KFC či Burger King. To by sa už čoskoro mohlo zmeniť a po Slovensku údajne „pokukujú“ viaceré známe mená.

Ide predovšetkým o Popeyes a Five Guys. Tieto koncepty sú známe po celom svete a ich prevádzky nájdete aj v najväčších európskych metropolách. Popeyes už majú možnosť ochutnať obyvatelia Prahy, nakoľko práve tam spoločnosť otvorila svoju prvú českú reštauráciu. Po otvorení sa pred ňou často tvoril dlhý rad zvedavcov, ktorí chceli ochutnať legendárne kura z New Orleansu.

V súčasnosti už údajne kompetentní chystajú ďalšiu českú prevádzku a nie je tajomstvom, že by sa mohli pozrieť aj na Slovensko. Prioritou je však etablovanie sa na českom a poľskom trhu. „V tejto chvíli sa tím sústredí na otvorenie prvých reštaurácií v Česku a Poľsku, plány sú ambiciózne. Aj keď by bol slovenský trh ďalším logickým krokom, najskôr musíme vyskúšať náš koncept v Česku a Poľsku,“ uviedla vtedy pre interez Anežka Kharrat zo spoločnosti Native PR.

Slovenská expanzia Five Guys ostáva bez bližších informácií

Five Guys je zase zameraný na predaj burgrov či milkšejkov a opäť ide o mierne odlišný koncept, než na aký sme u nás zvyknutí. Sieť rýchleho občerstvenia už dlhšie avizuje svoj vstup na český trh, ktorý mal nastať vlani. Ako teraz informuje portál e15, definitívny termín otvorenia by mohol pripadnúť na marec. Išlo by tak o viac ako ročné zdržanie. Vyplýva to zo slov zástupcu realitnej spoločnosti, pod ktorú patrí obchodný dom Máj, v ktorom sa bude Five Guys nachádzať.

„Aktuálne sme boli informovaní, že by sa prevádzka Five Guys mala otvoriť začiatkom jari,“ uviedol Karel Samec. Českú franšízu Five Guys bude prevádzkovať nadnárodný investičný holding Monterock International a ako už bolo viackrát spomínané, záujem prejavil aj o okolité trhy vrátane toho slovenského. V súčasnosti môžeme Five Guys nájsť napríklad vo Viedni, kde má otvorené dve reštaurácie.

My sme sa v minulosti s holdingom skontaktovali, no žiadne presnejšie informácie nám zástupcovia Monterock International neposkytli. Situácia sa nezmenila ani začiatkom roka 2025. „Momentálne nemáme žiadne nové správy, o ktoré by sme sa s vami mohli deliť,“ uviedla pre interez Diana Gupta, komunikačná manažérka spoločnosti Monterock.