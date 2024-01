Populárna sieť drogérií chce na Slovensku spustiť ešte tento rok novinku: Zákazníkom ušetrí čas pri nakupovaní

Populárna sieť drogérií dm chce na Slovensku spustiť novú službu, ktorá zjednoduší nákupy v ich prevádzkach. Ako informuje portál Živé, spoločnosť chce spustiť novinku Scan & Go, ktorá umožní zákazníkom si svoj tovar pri nakupovaní naskenovať. Pri pokladni tak ušetria čas.

„Službu Scan & Go prostredníctvom Mojej dm-App, vďaka ktorej umožníme zákazníkovi počas nákupu vkladať tovar rovno do tašky a zaplatiť ho pri pokladnici, plánujeme spustiť vo vybraných dm filiálkach v priebehu leta 2024,“ povedala pre portál marketingová manažérka dm Nicol Noseková. Pracovníci však budú môcť pri pokladni nákup skontrolovať. To, v ktorých predajniach bude služba spustená najprv, zatiaľ známe nie je.