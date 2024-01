Len pár minút od našich hraníc nájdete najväčší snežný labyrint na svete. Tento rok prišiel aj s novinkou ani nie za 6 eur

Už niekoľko dní si môžu návštevníci užívať prechádzky obľúbenou zimnou atrakciou, ktorá sa nachádza len na skok zo Slovenska. Je ňou najväčší snežný labyrint na svete, ktorý sídli v poľských Tatrách. A priťahuje aj množstvo Slovákov. Ak zavítate do Zakopaného, mali by ste vedieť, že súčasťou Snowlandie sú okrem labyrintu aj ďalšie atrakcie. A pribudla aj jedna novinka.

Zakopané sa v zime premieňa na rozprávkové miesto. Platí to dvojnásobne pre časť, v ktorej sa nachádza komplex Snowlandia, známy predovšetkým svetovým unikátom v podobe labyrintu. To však nie je ani zďaleka to jediné, čo ponúka.

Toto poľské mesto nájdete len pár minúť od našich hraníc, konkrétne polhodinku autom z našej pohraničnej obce Suchá Hora. Takže pre Slovákov je veľmi dostupné a turistom má čo ponúknuť.

Nie je to len snežný labyrint

Snežný labyrint má približne 3-tisíc štvorcových metrov, čo z neho robí najväčšiu atrakciu svojho druhu na svete. Približne 20 kilometrov od našich hraníc si tak turisti môžu užiť unikátny výlet a medzi dvojmetrovými stenami snežného labyrintu aj množstvo zábavy. Atrakcia je dostupná v čase od 10:00 do 20:00. Okrem toho si návštevníci môžu užiť aj iglu s ľadovými sochami a náučný tatranský park.

V tejto sezóne je však novinkou takzvaná „Jaskyňa spiacich rytierov“. Ide o interaktívnu šou v spoločnosti tatranských legiend a trvaní okolo 20-25 minút. Vstup začína každú hodinu medzi 11:00 až 19:00.

22 eur za všetko

Čo sa týka cien vstupného, máte možnosť zakúpiť si vstup na jednotlivé atrakcie alebo kombinovaný lístok do viacerých. Dospelá osoba zaplatí za snežný labyrint a aj za iglu s ľadovými sochami 8 eur, cena tatranského náučného parku je necelých 7 eur a jaskyne okolo 5,70 eura.

Ak by ste chceli navštíviť všetko, pripravte si približne 22 eur. Deti platia menej.