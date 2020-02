Populácia ohrozených papagájov orlích dramaticky klesá. Pytliaci ich lovia kvôli červenému periu

Je majestátny, mohutný a s nezameniteľným vzhľadom. A práve kvôli tomu sa papagáj orlí stáva terčom pytliakov. Ako informuje portál Unilad, napriek tomu, že patrí medzi ohrozené druhy, ich počet v dôsledku ľudského zavinenia neustále klesá.

Papagáj orlí (Pesquet’s parrot), je pre svoj unikátny vzhľad prezývaný aj Dracula, obýva kopcovité a hornaté dažďové pralesy v Novej Guiney. Už na prvý pohľad upúta svojím tmavým, čierno-sivým sfarbením s výrazným červeným perím po bokoch tela a na hrudi. Samce sa môžu navyše pýšiť aj červeným perím v okolí svojich očí.

Prezývka Dracula však nevychádza iba z ich sfarbenia. Zobák týchto papagájov je ostro zakrivený smerom nadol a oproti ostatným druhom sa môže pýšiť aj neobvyklou veľkosťou. Jedinci totiž narastajú až do výšky 45 centimetrov a vážia od 600 do 800 gramov. Navyše, patrí medzi jeden z troch druhov papagájov, ktoré nemajú na hlave perie, informuje Unilad.

Vďaka svojej jedinečnosti sa stáva terčom pytliakov

Už podľa tohoto opisu je jasné, že ide o unikátne a vzácne zviera, ktoré môže predstavovať v rukách pytliaka cennú trofej. Je zaradené do Červeného zoznamu ohrozených druhov, no napriek tomu jeho populácia za posledné roky neustále klesá. Hlavným dôvodom je práve pytliactvo a teda ľudské neuvedomelé správanie a sebectvo, ktoré nemá hraníc.

Papagáj orlí je atraktívny najmä kvôli svojmu červenému periu, ktoré láka predovšetkým milovníkov módneho priemyslu, ale loví sa aj kvôli mäsu. Dá sa predpokladať, že s jeho úbytkom súvisí aj nárast turizmu v oblastiach, ktoré obýva.

To, že ide o zaujímavý druh by malo byť pre papagája výhodou, kvôli ľudskému neuváženému správaniu je to presne naopak. Ak však chceme, aby tieto unikátne zvieratá na našej planéte žili aj naďalej, musíme sa naučiť správať zodpovednejšie a uvedomiť si následky, ktoré môže mať naše konanie pre živočíšnu ríšu.

Štatistiky sú skutočne alarmujúce. Nedávno sme vám priniesli znepokojivú správu, ktorá rekapitulovala vyhynutie vzácnych druhov zvierat za rok 2019. Najsmutnejším faktom však ostáva, že je za to zodpovedný aj človek.