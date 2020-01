Živočíchy, ktoré v roku 2019 vyhynuli: Za ich vyhubenie môže človek, hurikány aj klimatická zmena

Rok 2019 priniesol niekoľko pozitívnych aj mimoriadne negatívnych správ o stave svetovej biodiverzity. V máji všetko podčiarkla správa OSN, ktorá svet varovala pred šiestym masovým vymieraním druhov, ktoré má tentokrát na svedomí človek. V uplynulých dvanástich mesiacoch tak Zem zrejme už definitívne prišla o niekoľko živočíšnych druhov.

Správa o tom, že miliónu druhov rastlín a živočíchov hrozí v dôsledku ľudskej činnosti vyhynutie bola síce šokujúca, nemožno však povedať, že aj neočakávaná. Neustále zásahy do prirodzených biotopov, znečisťovanie životného prostredia, lov, pytliactvo a množstvo ďalších negatívnych zásahov do živej prírody sa nezaobídu bez svojej obete. V roku 2019 prišiel svet o tieto živočíšne druhy.

O prvý živočíšny druh v minulom roku prišla naša planéta ešte začiatkom januára. V nádrži v laboratóriu Havajskej univerzity totiž vo veku 14 rokov zomrel George, ktorý bol označovaný za naosamelejšieho slimáka na svete. Bol totiž posledným jedincom endemitského druhu achatinella apexfulva. Vedci sa dlhé roky márne snažili o záchranu populácie stromových havajských slimákov. Spolu s Georgom tak v januári 2019 vymrel celý druh, ktorému sa osudným stalo ničenie prirodzeného životného prostredia a invazívne druhy živočíchov, ktoré sa na ostrovy dostali na lodiach.

Naposledy ju videli ešte v roku 2009. Po desiatich rokoch pátrania tak bolo jasné, že je melanézska myš vyhynutá. Do zoznamu ju austrálska vláda oficiálne pripísala minulý rok. Melanézska myš pritom žila na jedinom mieste sveta, na maličkom ostrove Bramble Cay, ktorý sa nachádza pri pobreží ostrova Nová Guinea. Osudnou sa jej stala klimatická zmena. Rastúca hladina oceánu spôsobila, že sa pre hlodavca stal ostrov neobývateľným a keďže nebolo kam uniknúť, celý druh jednoducho vyhynul. Melanézska myš sa tak stala vôbec prvým cicavcom, ktorého vyhynutie zapríčinila práve klimatická zmena.

V roku 2004 malo žiť na Bahamách približne 1 800 vzácnych endemitských bahamských brhlíkov. V nasledujúcich rokoch však populácia tohto vtáčieho druhu dramaticky poklesla. Mohli za to najmä často sa opakujúce silné tropické búrky a hurikány, ktoré v posledných rokoch pustošia karibskú oblasť na nepoznanie. V roku 2018 tak na ostrovoch napočítali len dva jedince. V septembri 2019 však región zasiahol hurikán Dorian, jeden z najsilnejších hurikánov v moderných dejinách, ktorý zasiahol Bahamy svojou plnou silou. Odborníci sa preto zhodujú na tom, že bahamský brhlík v uplynulých mesiacoch s najväčšou pravdepodobnosťou vyhynul. Osudnými sa mu stali extrémne prejavy počasia, ktoré prestávajú byť extrémami a stávajú sa bežnou súčasťou každodenného života na Zemi.

Bahama Nuthatch was thought extinct after hurricanes destroyed nesting habitat. But after 3 months of searching, this species was recently rediscovered! We’re thrilled @Newsweek is one of many outlets that picked up this important news. @BNTBahamas https://t.co/cnKnhd4sMj pic.twitter.com/LPQTrfM90b

Kedysi žili aj na úpätí Himalájí, v Bhutáne, vo východnej Indii, v Mjanmarsku, Thajsku a zrejme aj v Číne či vo Vietname. A v roku 2019 vyhynuli aj v Malajzii. Mimoriadne vzácny druh nosorožca sumatrianskeho sa tak stal regionálne vyhynutým druhom a posledné jedince možno nájsť zrejme už len v Indonézii. Posledný samec zahynul v Malajzii v máji 2019, v novembri podľahla rakovine samička Iman. Podľa odhadov ostáva na Zemi posledných niekoľko desiatok nosorožcov sumatrianskych (nie viac ako 80), čo z nich robí jeden z najohrozenejších živočíšnych druhov na našej planéte.

