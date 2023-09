Poľský dom hrôzy: Otec splodil deti s vlastnou dcérou, zabalené do igelitu ich hodil do pivnice, obetí môže byť viac

Miestni obyvatelia nemôžu uveriť tomu, že sa v ich obci niečo takéto naozaj dialo. 54-ročný Piotr Gierasik mal štyri roky incestný vzťah s vlastnou 20-ročnou dcérou Paulinou. Deti, ktoré spolu splodili, zabalili do igelitu a pochovali pod domom.

Poľskom otriasla šokujúca tragédia

Ako píše web Mail Online, Piotr Gierasik a jeho dcéra Paulina Gierasiková boli zatknutí a hrozí im doživotie po tom, ako sa minulý týždeň v pivnici rodinného domu v obci Czerniki na severe Poľska našli pozostatky troch detí v značnom štádiu rozkladu. Miestni obyvatelia poľskej dediny, kde boli otec a dcéra obvinení z incestu a vraždy troch detí, sa obávajú, že obetí môže byť viac.

Polícia odhalila špinavú pivnicu, do ktorej Piotr Gierasik údajne hodil novorodencov vlastnej dcéry, aby zomreli zabalení v igelite a pochovaní v plytkých hroboch, zatiaľ čo oni v tajnosti pokračovali vo svojom štvorročnom incestnom vzťahu. Úrady tiež zistili, že jedna z nájdených mŕtvol patrí ďalšej z Piotrových štyroch dcér.

Miestni obyvatelia sa teraz boja, že niekde by mohlo byť pochovaných ešte viac mŕtvych detí od ďalšej dcéry, ktorú otec údajne znásilnil. Istá žena, ktorú miestne médiá označili za blízku rodine, sa pre denník Fakt vyjadrila, že dcéra, ktorú otec znásilnil, mu mala pred dvomi alebo tromi porodiť dvojičky. Deti ale za zatiaľ nevysvetlených okolností zmizli.

Žena sama priznala, že deti sú v pivnici

Niektorí obyvatelia poľskej dediny tvrdia, že otec svoju dcéru vzal do 100 kilometrov vzdialeného mesta, aby porodila. Ubezpečoval sociálnych pracovníkov, že všetko je v poriadku a oni mu uverili, no nikto nevie, čo sa s týmito deťmi v skutočnosti stalo. Polícia vykonala prehliadku nehnuteľnosti po tom, ako dostala znepokojujúce upozornenie od sociálnych služieb, ale pri prehľadávaní pozemku ju prekvapil hnilobný zápach vychádzajúci z pivnice domu.

Dve z detí boli zabalené do plastových vriec a pochované v plytkom hrobe v mäkkej pôde pod domom. Tretie, ktoré pravdepodobne patrilo ďalšej Piotrovej dcére, jednoducho len tak pohodili do pivnice. Podľa prokuratúry niet pochýb o tom, že deti boli zavraždené. Joanna Mikołajska, vedúca Centra sociálnej starostlivosti tvrdí, že do domu nemohli vstúpiť skôr a násilím. Potrebovali k tomu podnet, hoc aj anonymný. Po tom, ako ho úrady obdržali, okamžite konali.

Podľa miestneho starostu Mariana Picka, keď sociálni pracovníci prišli do domu, Paulina ležala na posteli. Bola oblečená a tvrdila, že sa cíti zle a bolí ju brucho. O niekoľko dní neskôr do domu prišla aj polícia a Paulinu previezla do nemocnice. Lekári potvrdili, že nedávno musela byť tehotná. Po tom, ako ju polícia zadržala, žena sama priznala, že dieťa je v pivnici spolu s ďalšími.