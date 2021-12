Poľky posielajú ministerstvu fotografie použitých vložiek. Nesúhlasia so zavedením vládneho registra tehotenstiev

Len pred niekoľkými dňami sme vás informovali o tragickom prípade, ktorý otriasol nielen Poľskom. Mladej žene v ťažkej depresii odmietli lekári vykonať potrat napriek tomu, že plod v jej tele bol ťažko chorý a neexistovala šanca, že by prežil. Poľská vláda však pritvrdzuje, chce mať prehľad o každom jednom tehotenstve.

Lekár bude musieť hlásiť každé tehotenstvo

Prešiel len rok odkedy Poľsko zaviedlo takmer úplný zákaz interrupcií. Namiesto toho, aby sa ponaučilo z tragédií, ktoré krajinou kvôli zákonom otriasli, pritvrdzuje ešte viac. Podľa portálu The Guardian chce vláda zaviesť centralizovaný register tehotenstiev. To znamená, že lekári budú musieť ohlasovať každé jedno tehotenstvo, ale aj potrat. Zmena by mala do platnosti vstúpiť už v januári v roku 2022.

Samozrejme, to vyvolalo poriadnu vlnu nevôle nielen medzi aktivistkami bojujúcimi za práva žien. Vznikli totiž obavy, že by mohli byť trestané ženy, ktoré si samé vykonajú potrat. Návrh právneho predpisu je súčasťou rozsiahleho projektu, ktorého cieľom je aktualizovať zdravotnícky informačný systém v Poľsku. „Celé je to o kontrole, chcú si byť istí, že každé jedno tehotenstvo skončí pôrodom,“ vyjadrila sa pre poľský týždenník Gazeta Wyborcza aktivistka Natalia Broniarczyková.

Ženy posielajú ministerstvu fotografie použitých menštruačných vložiek

Protesty na seba nenechali dlho čakať, aj keď tentoraz aj v online priestore. Vznikla iniciatíva s názvom I’d like to politely report that I am not pregnant (v preklade Rada by som zdvorilo oznámila, že nie som tehotná). V rámci nej ženy posielajú ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom mailu fotografie použitých menštruačných vložiek, tampónov a nohavičiek.

Vláda sa však bráni a tvrdí, že cieľom je digitalizácia údajov týkajúcich sa pacienta. Aktualizované majú byť informácie nielen týkajúce sa tehotenstva, ale napríklad aj alergií. Lekári aj doteraz mali informácie o tom, ak bola žena tehotná. Boli však skladované na papieri v nemocničných kartotékach. Teraz sa majú informácie z kartoték presunúť do centralizovaného systému.

Ďalší nástroj na presadzovanie prísnych interrupčných zákonov

Obavy aktivistov vzrástli aj po tom, čo prešiel vládou navrhnutý zákon o zriadení inštitútu rodiny a demografie. Jeho úlohou by bolo okrem iného aj vzdelávať ľudí o tom, akú dôležitú úlohu zohráva rodina v spoločnosti. Inštitút by mal prístup k osobným údajom ľudí a prokurátorské právomoci. Vyvstávajú preto obavy, že by inštitút mohol byť využitý na presadzovanie prísnych interrupčných zákonov.

Feministická organizácia v príspevku na Instagrame prirovnala dianie v krajine k tomu, čo sa odohrávalo v dystopickej novele Príbehu služobníčky. Kvôli autoritatívnemu režimu sa v nej zo žien stávajú len schránky určené na to, aby vynosili a porodili dieťa. Adam Bodnar, bývalý ombudsman, sa však preto pre portál Oko.press vyjadril, že cieľom vlády je podporiť tradičný model rodiny. Je to však zároveň nástroj, ktorý možno využiť proti tým, čo do tradičného modelu nespadajú. Teda aj proti tým, ktorí nespĺňajú heteronormatívne požiadavky.