V tele mala poškodený plod, dieťa by neprežilo: Žene s depresiou v zúfalom stave v Poľsku odmietli vykonať potrat

Naozaj je na legálnom vykonávaní potratov niečo zlé? Táto otázka je v Poľsku a okolitých krajinách momentálne aktuálna snáď viac než kedykoľvek predtým. Prísne interrupčné zákony v Poľsku môžu byť mimoriadne nebezpečné a potvrdil to aj prípad, ktorý sa medializoval iba pred niekoľkými hodinami. Vyvoláva množstvo otázok o tom, prečo v niektorých očiach stojí nezvratne poškodený plod nad zdravím matky.

Začiatkom novembra obleteli Európu správy o smrti Izabely, ktorá bola v 22. týždni tehotenstva hospitalizovaná v nemocnici v poľskom meste Pszczyna. Odtiekla jej plodová voda, avšak lekári jej odmietli vykonať potrat a rozhodli sa čakať, kým plod v jej tele zahynie. Nechceli ho teda “zabiť” pri vykonávaní zákroku. Namiesto toho stáli za smrťou 30-ročnej ženy, ktorá kvôli tomu zomrela na septický šok.

Tento prípad spôsobil celoštátne protesty. Nemocnica, kde sa tragický incident odohral v tomto čase hlásala, aby si ľudia nevytvárali unáhlené závery. Začiatkom decembra TASR prišla so správou, že v nemocnici zistili pochybenia a bola jej udelená pokuta vo výške 140-tisíc eur. Šéf Národného fondu zdravia argumentoval, že táto pokuta ale už aj tak nič nezmení na tom, že došlo ku tragédii s nezvratnými následkami.

Z tragického prípadu sa nepoučili

Ak ste si pri tomto prípade hovorili, že by mohol byť posledným a nabudúce sa na vedomie bude brať predovšetkým zdravie matky, asi vás nepríjemne prekvapíme. Poľský web Onet informoval o ďalšom kontroverznom prípade, ktorý sa odohral u našich poľských susedov.

Keď zistila, že jej plod je poškodený, psychicky sa zrútila

Pred týždňom navštívila 26-ročná žena nemocnicu v poľskom meste Bielostok vo viere, že sa jej tu dostane pomoci. Chcela podstúpiť potrat, pretože séria prenatálnych testov potvrdila absenciu lebečných kostí u plodu. Táto porucha predznamenáva jasný a nezvrátiteľný smutný koniec. Plod sa v takomto prípade nemusí vôbec dožiť pôrodu, respektíve ak sa aj dožije a dieťa na svete prežije 2 hodiny, ide o mimoriadny úspech.

Žena vypočutie tohto verdiktu neniesla ľahko. Ak sa aspoň na chvíľu skúsime vžiť do jej pocitov, ako možnej nastávajúcej matky, v ktorej tele sa nachádza poškodený plod bez dobrých vyhliadok, napadne nás iba jediné – chceme jej pomôcť toto náročné obdobie zvládnuť. Sama sa rozhodla o ukončenie tohto tehotenstva, mala na to veľmi dobré dôvody.

“Depresia nie je nebezpečná”

Poľská nemocnica však na možné psychické traumy či dokonca fyzické následky nemyslela. Svojho rozhodnutie o odmietnutie vykovania interrupcie obhajovala názorom poľskej katolíckej organizácie Ordo luris. Nemohli vykonať interrupciu, pretože depresia, ktorou mladá žena po tomto traumatizujúcom zistení trpela, neohrozuje jej zdravie.

Po smrti Izabely Ministerstvo zdravotníctva prišlo s vyhlásením, podľa ktorého má byť v takýchto prípadoch najdôležitejšie zdravie matky. “Lekári sa podľa ministerstva nesmú báť prijať rozhodnutie na základe svojich skúseností a dostupných znalostí z oblasti medicíny,” TASR citovala časť z tohto vyhlásenia.

Nemocnica odmietla vykonať interrupciu

Už iba slovné spojenia ako báť sa prijať rozhodnutie v spojení v uskutočnením interrupcie, ak sa v tele matky nachádza vážne poškodený plod, by nemalo byť na mieste. Žena si v týchto dňoch musela prejsť nepochybne peklom. Do nemocnice prichádzala s dvoma posudkami od dvoch rôznych psychiatrov, ktoré mali byť súčasťou žiadosti o uskutočnenie zákroku. Urobila všetko čo mala, ani to nestačilo.

Navštívila odborníkov, ktorí potvrdili jej zlý psychický stav, napriek tomu nemocnica nechcela “prijať rozhodnutie” a radšej ju nechala trpieť ďalej. Musíme znova pripomenúť, že v tele ženy sa nachádzal plod, ktorý by ani po narodení nemal šancu na život. Bolo by správne, ak by takto žena fungovala aj ďalej? Alebo čo ak by tento plod ohrozil aj jej zdravie? Mala iba ďalej nečinne prežívať jeden deň za druhým s vedomím, že plod v nej aj tak neprežije a jej dieťa sa buď nenarodí alebo ak aj áno, bude žiť iba pár minút? Podľa poľského gynekológa by dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou zomrelo pri pôrode.

Pomoc nakoniec našla

Našťastie, tento prípad nemal tragický koniec, ako to bolo u Izabely. Žena našla adekvátnu zdravotnú starostlivosť v neďalekej nemocnici, kde podstúpila interrupciu. O výhre však nemôžeme hovoriť. Iba o skutočnej pomoci žene, ktorá by aj bez tohto všetkého prežívala náročné obdobie.

Kým sa niektoré krajiny posúvajú vpred a hľadajú skutočné riešenia, ako pomôcť ženám, Poľsko je pravým opakom. Ako určite viete, otázka interrupcií sa už pravidelne otvára aj v našom parlamente. Nie však úplne progresívnym spôsobom, ako by bolo nutné. Prísnejšie interrupcie nie sú výhrou pre nikoho, práve naopak. Môžu vytvárať takéto scenáre, ktoré ku nám prichádzajú z poza hraníc a naskakujú z nich zimomriavky.

Poľsko by v otázke interrupčných zákonoch nemalo byť naším vzorom. Učiť sa môžeme od krajín, ktoré namiesto zbytočných komplikácií zavádzajú napríklad interrupčnú tabletku, ktorá je, samozrejme, podávaná pod lekárskym dohľadom a výrazne uľahčuje žene tento proces. Fyzicky aj psychicky.

Vedeli ste, že v krajinách, kde sú interrupcie zakázané, ich absolvuje v priemere viac žien, než v krajinách, kde sú povolené? Ich zákaz alebo skomplikovanie už aj tak dosť komplikovanej ceste ku nim môže byť navyše nebezpečné. Aj tieto smutné prípady sú toho dôkazom.