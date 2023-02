Poľka, tvrdiaca, že je Maddie McCann, je podľa ľudí „nemecká Madeleine“. Inga zmizla tiež za záhadných okolností

Záhadné zmiznutie Madeleine McCann patrí nepochybne medzi najmedializovanejšie prípady. Počuli ste však už o zmiznutí dievčatka menom Inga Gehricke? Je nazývaná aj „nemeckou Madeleine“ a aktuálne sa spája dokonca s Poľkou Juliou, ktorá tvrdí, že by mohla byť Maddie. Niektorí ľudia na internete totiž upozornili na to, že sa Julia skôr podobá na Ingu, než na Madeleine.

Po „nemeckej Madeleine“ sa zľahla zem

Prípad zmiznutia Ingy Gehricke siaha do roku 2015, a ako vysvetľuje International Missing Persons Wiki, osudného 2. mája bola práve na rodinnej návšteve. Spoločne s ďalšími deťmi sa vydala do lesa v Schönebecku zbierať drevo na táborák počas ich spoločnej grilovačky, píše The Sun. Kým ostatné deti sa vrátili, 5-ročná Inga už nie. Podľa charakteristiky malo dievčatko modré oči, blond vlasy a v čase zmiznutia 120 centimetrov, informoval The Independent.

The Mirror uvádza, že odkedy Inga zmizla, jej prípad bol porovnávaný práve s Madeleine McCann. Okrem iného ich spájalo aj to, že obe zmizli bez stopy. Dokonca ani polícii so stopovacími psami sa nepodarilo nič zistiť. Rozprúdila sa teda masívna pátracia akcia, no s rovnakým výsledkom – po Inge akoby sa zľahla zem.

The Sun cituje slová vyšetrovateľa, ktorý označil jej zmiznutie za „nevysvetliteľné a neuveriteľné“. Polícia sa týmto prípadom začala zaoberať ako únosom.

V blízkosti sa zhodou náhod nachádzal Christian Brueckner

Madeleine a Ingu spája aj muž menom Christian Brueckner. Ako sme vás informovali, nachádzal sa v portugalskom rezorte v čase únosu Maddie a zhodou okolností aj v Sasku-Anhaltsku, keď zmizla Inga, napísal nemecký Bild s odvolaním sa na denník Magdeburger Volksstimme. Brueckner si totiž v tejto oblasti kúpil pozemok a už v tom čase mal na svojom konte záznam z registra trestov ako pedofil. V roku 2016 ho preto začali vyšetrovať v spojitosti so zmiznutím nemeckého dievčatka.

Právnička, zaoberajúca sa týmto prípadom, podotkla, že je zvláštne, že sa Brueckner iba deň pred zmiznutím Ingy nachádzal relatívne blízko miesta, kde k nemu došlo a navyše, nemal žiadne alibi.

Čo s tým má Poľka Julia?