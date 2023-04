Polícia objasnila desivý nález tela pri Bernolákove: Muža do jamy zakopal kamarát, toto je príčina smrti

O prípade desivého nálezu pri Bernolákove sme informovali 20. marca. Venčenie domáceho miláčika sa zmenilo na scenár z hororového filmu. Psičkár si totiž na odľahlom mieste pri Malom Dunaji všimol kus ľudského tela trčiaceho zo zeme.

Do jamy ho zakopal kamarát

Ako na svojom facebooku informuje Polícia SR, intenzívne vyšetrovanie úmrtia prinieslo svoje výsledky. Podľa zistení vyšetrovateľov je zo smrti muža obvinený Jozef P. z okresu Senec.

„Obvinený muž mal dňa 17.02.2023, po predchádzajúcom verbálnom konflikte fyzicky napadnúť 41-ročného muža do oblasti tváre. V dôsledku toho muž padol na zem a stratil vedomie. Obvinený s ním začal triasť, až kým poškodený nenabral vedomie a po krátkej chvíli obaja muži odišli na prechádzku k povodiu Malého Dunaja. Tu poškodený stratil vedomie a spadol do rieky, pričom obvinený ho položil do jamy, vyzliekol a z miesta odišiel,“ uvádza polícia.

Nasledujúci deň sa na miesto vrátil a 41-ročného muža, ktorý už nejavil známky života, presunul do inej jamy a zahrabal. „Vykonanou pitvou tela muža bolo zistené, že jeho smrť nastala v dôsledku vnútro lebečných poranení, spôsobených úrazom hlavy. Koncom tohto týždňa policajti kriminálnej polície Jozefa zadržali a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia,“ píše ďalej polícia. Obvinenému mužovi hrozí odňatie slobody až na 8 rokov.