Policajti ho naháňajú po ulici: Twitter ovládli fotografie z Trumpovho zatýkania

Mnoho ľudí by bývalého amerického prezidenta naozaj najradšej videlo za mrežami. Istý šikovný používateľ Twitteru sa preto rozhodol, že si skráti dlhú chvíľu vyrábaním fotografií, na ktorý sa polícia snaží Donalda Trumpa zadržať.

Nie je všetko tak, ako sa zdá na prvý pohľad

Ako informuje Interesting Engineering, manhattanská porota ešte stále rozhoduje o tom, či je Donald Trump vinný z falšovania obchodných záznamov. Niektorí by ho však najradšej už teraz videli za mrežami. Twitterom sa rýchlosťou blesku začali šíriť umelo vytvorené fotografie z jeho zatýkania, sú však takmer na nerozoznanie od reality.

Fotografie si na sociálnej sieti pozrelo najmenej 5 miliónov ľudí. Na niektorých z nich okrem naháňačky medzi skupinkou policajtov a Trumpom môžete vidieť aj Trumpovu frustrovanú a nahnevanú rodinu vrátane jeho manželky.

Tvorcom týchto obrázkov je Elliot Higgins, zakladateľ holandskej investigatívnej spoločnosti Bellingcat. Podľa The Independent prezradil, že aj toto je ukážkou toho, čo všetko umelá inteligencia dokáže a ako sa za posledné roky zlepšila.

Fotky nie sú dokonalé

Samozrejme, ani fotky, ktoré za pomoci umelej inteligencie vytvoril, nie sú dokonalé. Všimli ste si napríklad, že na jednej z nich má Trump tri nohy? Na ďalšom z obrázkov zas má na sebe policajný opasok. Higgins dodal, že umelá inteligencia neraz vytvára fotky, na ktorej sú ľudské telá zdeformované a neprirodzené.

Už teraz má Higgins zákaz používať platformu, za pomoci ktorej fotky vyrobil a ak by vopred neupozornil na to, že sú fotky falošné, možno by skončil zablokovaný aj na Twitteri. Problémom je ale fakt, že nie každý si nedostatky umelo vytvorených záberov všimne. alebo si neprečíta popis, že sú falošné.