Policajti chytili na letisku pašeráka. V análnom otvore ale nemal drogy, prenášal takmer kilogram zlata

Mnohí z nich dokážu vymyslieť neuveriteľné spôsoby, ako dostať rôzny tovar z jednej krajiny do druhej. Dôkazom je pašerák, ktorého na indickom letisku chytili so zlatom ukrytým v análnom otvore.

Muž pašoval takmer kilogram zlata

Aj keď zvláštna chôdza nie je nelegálna, na letisku môže upútať pozornosť. Práve nezvyčajná chôdza prezradila muža, ktorý sa z Dubaja do Indie pokúsil prepašovať takmer kilogram zlata. Ako informuje portál All That Is Interesting, polícia muža odhalila na indickom letisku Kannur a po prehliadke zistila, že v análnom otvore má zlaté tehličky vážiace takmer kilogram.

Ako píše portál LADBible, muž sa chcel vyhnúť poplatkom, ktoré s prevážaním zlata súvisia a zdá sa, že bol naozaj zúfalý. Portál The New York Post dodáva, že zlaté tehly, ktoré muž ukryl na nezvyčajnom mieste, mali hodnotu približne 60 000 dolárov. Bizarné je, že tým istým lietadlom priletel v rámci letu G8 4013 na letisko Kannur aj ďalší pasažier s pašovaným zlatom. Ten mal pri sebe údajne raz toľko zlata. To, akým spôsobom ho prevážal, však zverejnené nebolo.

AIU Kannur seized gold in compound form (972 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm — Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (@ccphqrskochi) October 13, 2020

Aj keď ide pre mnohých o poriadnu bizarnosť, pašovanie vzácnych kovov z Dubaja do Indie je pomerne bežnou záležitosťou. Pašeráci však zvyčajne využívajú iné metódy, zlato ukrývajú napríklad do skrytých vreciek v batožine či na oblečení alebo sa ho snažia preniesť v škatuliach od čokolády. Tí kreatívnejší pašeráci ukrývajú kontraband do pier alebo do dáždnikov.

Alebo do spodného prádla. Len o deň neskôr sa totiž podarilo na indickom letisku v oblasti Kóžikkót policajtom chytiť muža, ktorý mal zlato všité do lemu spodného prádla. Ako informuje portál The National News, išlo o 7. pokus o prepašovanie zlata či peňazí do Indie za minulý týždeň.

Pašeráci sú čoraz kreatívnejší

Ako sme spomínali, s prevážaním vzácnych kovov súvisia nemalé poplatky, ktoré mnohí nie sú ochotní zaplatiť. India sa však takýmto spôsobom snaží obmedziť činnosť ilegálnych organizovaných skupín v krajine. Navyše, India spolupracuje s dubajskými úradmi v snahe zistiť, kto za tým stojí.

Len pred niekoľkými mesiacmi sa napríklad v oblasti Kérala podarilo chytiť pašeráka, ktorý prevážal 30 kilogramov zlata v hodnote, ktorá sa vyšplhala takmer na dva milióny dolárov. Tentoraz však bol plán trochu premyslenejší, pašerák zlato prevážal v cylindrických zámkoch. Ako informuje portál Hindustan Times, pašeráci sa neboja vo svoj prospech využiť ani pandémiu, jeden z nich totiž prevážal takmer pol kilogramu zlata vo ventile svojho rúška.