Polícia obvinila dvoch mužov zo sobotňajšieho protestu. Za útok na policajtov im hrozí až 25 rokov

Trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov hrozí v prípade preukázania viny v zmysle zákona dvom mužom v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo počas zhromaždenia pred Úradom vlády SR uplynulý víkend. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa spáchaného za krízového stavu.

“Obvineniu z uvedeného trestného činu už čelia dvaja muži: 31-ročný Martin J. z okresu Poprad a 31-ročný Pavel R. štátny občan Českej republiky. Podľa zabezpečenej dôkaznej situácie obvinení muži v sobotu (17. 10.) krátko pred 16.00 h po príchode vodného dela pred Úrad vlády SR začali hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov velených do bezpečnostného opatrenia,” uviedla polícia. Hodené predmety opakovane zasiahli policajtov do prilby na hlave, hrude a viacerých miest na tele.

“Muži sa tohto konania dopustili za krízovej situácie – núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR. Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode v priebehu uvedeného zhromaždenia, a eskortovali na príslušné policajné oddelenie,” poznamenala polícia. Vyšetrovateľ Policajného zboru zároveň predložil spis prokurátorovi s cieľom spracovania návrhu na väzobné stíhanie obvinených. S podnetom na väzobné stíhanie sa prokurátor stotožnil.

Ultras fanúšikovia v sobotu protestovali pred Úradom vlády SR. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), zároveň nesúhlasili ani s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Niekoľko osôb bolo zadržaných, zranených bolo viacero osôb.